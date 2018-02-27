Автомобиль с президентом Польши снова попал в ДТП

17:15, 27 февраля 2018
Мир
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Автомобиль президента Польши попал в ДТП / Józef Polewka, RMF FM

Читайте такжеДуда попросил КС проверить статьи "антибандеровского закона", где упомянуты "украинские националисты"Как сообщает RMF 24, лимузин президента наехал на отбойник между автодорогой и трамвайными путями. В результате инцидента никто не пострадал.

После инцидента Дуда пересел в другой автомобиль и продолжил свой путь в город Бохня.

Напомним, в марте 2016 года автомобиль Анджея Дуды также попал в ДТП. В сети были опубликованы фотографии разбитого BMW, в котором на момент дорожно-транспортного происшествия находился президент Польши.

Как выяснилось, у машины, которая ехала с большой скоростью, треснуло заднее колесо. 

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Теги: #Польша#ДТП#Дуда