В РФ разработали систему "Чебурашка", которая будет разгонять митинги громким звуком и залпами пиротехники

В России разработали акустическую систему «Чебурашка», которая поможет полиции разгонять участников массовых беспорядков.

Прибор, названный в честь героя мультфильма из-за внешнего сходства, станет разгонять нарушителей оглушающим звуком и залпами пиротехники, пишет Московский комсомолец.

Как рассказал изданию источник во ФКУ НПО "Спецтехника и связь" МВД России, разработанную недавно акустическую систему высокой мощности «Чебурашка» предполагается монтировать на полицейские автомобили. Свое название она получила из-за двух крупных динамиков радиусом более метра, напоминающих уши знаменитого мультипликационного героя; они расположены по бокам от блока для запуска разнообразной пиротехники — в том числе дымовых и светошумовых ракет.

Система «Чебурашка» способна эффективно работать на расстоянии от 50 до 70 метров и предназначена для разгона участников массовых беспорядков. Пиротехника должна оказывать на нарушителей подавляющее психологическое воздействие, а оглушающий звук из динамиков не даст им находится вблизи автомобиля с установленной «Чебурашкой» дольше, чем 5 минут.

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Управлять системой (в том числе поворачивать ее во все стороны) полицейские смогут дистанционно, через планшет с установленным на нем специальным программным обеспечением. А встроенная видеокамера с высоким разрешением превратит «Чебурашку» в «глаза» полицейских, позволяя им следить за происходящим снаружи автомобиля, не покидая его.