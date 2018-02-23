Россия снова перебросила в Сирию новейшие истребители Су-57 (фото)

В Сирии находятся уже четыре единицы новейших российских истребителей Су-57.

Сирийские активисты сообщают об очередном прибытии на авиабазу Хмеймим в Сирии российских истребителей.

Читайте такжеВ Сирии заметили новейшие российские истребители Су-57 (видео)Об этом в своем Telegram-канале сообщает Warjournal. Отмечается, что прибыли два истребителя Су-35С и два - Су-57.

"Таким образом, в Сирии находятся уже 4 единицы новейших российских истребителей Су-57", - говорится в сообщении.

Ранее американский генерал Майк Холмс заявлял, что прибытие в Сирию российских сверхсовременных истребителей Су-57 усложняет работу ВВС США в этой стране.

Российские СМИ 22 февраля сообщили о прибытии в Сирию новейших российских истребителей Су-57. Истребители, которые относятся к 5-му поколению и являются малозаметными для радаров, будут находиться на базе ВВС Хмеймим.