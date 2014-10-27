В Литву прибыло судно-хранилище, которое позволит странам Балтии отказаться от услуг "Газпрома" (фото)

В Литву, в порт Клайпеда, прибыло плавучее хранилище по перевозке сжиженного природного газа (СПГ) под названием «Независимость».

Судно длиной в три футбольных поля встречал почетный караул и президент Литвы Даля Грибаускайте, заявившая, что это судно «чрезвычайно важно для энергетической безопасности Литвы и всего Балтийского региона», сообщает Радио Свобода.

Литва, которая была полностью зависима от поставок природного газа из России, в течение следующего года будет использовать это гигантское судно для импорта природного газа из Норвегии. Терминал позволит Литве импортировать до 4 миллиардов кубометров газа в год после 2015 года.

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Это значительно больше 2,7 миллиардов кубических метров газа, которые Литва закупила у России в 2013 году и позволяет предоставлять дополнительные поставки газа для балтийских соседей Литвы - Латвии и Эстонии, которые также полностью зависит от российского газа.

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Выступая в понедельник (27 октября) на пресс-конференции по итогам церемонии инаугурации первого морского терминала в Клайпеде и прибытия судна «Независимость», построенного в Южной Корее, президент Литвы Даля Грибаускайте заявила:

"Что касается наших будущих отношений с российским "Газпромом", да, наш терминал может полностью покрывать литовские потребности и 90 процентов потребностей всех трех стран Балтии. В случае, если нам не понравится, мы можем полностью отказаться от "Газпрома" в качестве источника природного газа".