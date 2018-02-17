В Токио собираются построить деревянный небоскреб (фото)

12:49, 17 февраля 2018
Мир
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Небоскреб должен стать самым высоким зданием из дерева в мире / фото facebook/oldLentach

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Об этом сообщает Лентач.

По плану, его высота составит 350 метров, или 70 этажей.

Деревянным, к слову, он будет не совсем полностью – около 10% конструкции составит сталь.

Небоскреб должен стать самым высоким зданием из дерева в мире.

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Теги: #деревянный небоскреб#дом из дерева