"Нас сдали": выживший после разгрома наемников "Вагнера" в Сирии россиянин рассказал детали операции (аудио)

В результате неудачной попытки взять контроль над нефтеперерабатывающим заводом, который контролируют курдские отряды "Сирийских демократических сил" и американские военные советники, погибли, по разным оценкам, от 15 до 600 наемников-россиян из ЧВК "Вагнера" .

Журналисты получили аудиозапись с коротким рассказом о трехчасовом бое, который произошел вечером 7 февраля в Сирии, в районе города Дейр-эз-Зор.

Человек, сделавший ее (изначально запись была отправлена им в виде звукового сообщения одному из друзей), утверждает, что был участником этого столкновения, более того – командовал одним из подразделений. Он согласился подробнее рассказать "Радио Свобода" о произошедшем в тот день.

Аудио, присланное участником боя под Дейр-Эз-Зором своему знакомому и переданного журналистам:

"По нам отработали из всего, что было. Мы, короче, ехали в три роты завод захватывать. В первой 200 потерь, двухсотых, я там с Митяем разговаривал. Во второй около 20, я ..… (не знаю), там наших нет. В нашей – 75. Это …… (ужас), c 14 года таких потерь не было. Я говорю, нас сдали", - утверждает собеседник издания.

По его словам, подозрение в сдаче падало не только на сирийцев-союзников, но и на руководство ВС РФ в Москве.

Читайте такжеЖурналист рассказал, кто из российских наемников "ЛДНР" ликвидирован в Сирии и как это произошло (фото, видео)"Если не пацаны с арбатского военного ("Арбатским военным округом" военные называют Министерство обороны и Генштаб, расположенные в центре Москвы, – Ред.), то местные, 100%", - говорит мужчина.

"У них было все. Были ПЗРК. Поставили им просто в ……….. (огромных) масштабах. Никто не приехал, когда нас с вертушки ……. (обстреливали). Ночь, темно, у нас два сраных ДШК (пулемет Дягтерева – Шпагина крупнокалиберный, – Ред.). Что мы сделаем? …… (полный кошмар), короче!" , - вспоминает он.

Якобы участник боя оценивает потери "вагнеровцев" и сирийских военных в 200-250 человек. "Убитых 200–250, раненых примерно столько же". - заявил мужчина.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля в результате авиаудара международной коалиции во главе с США в Сирии погибли более 100 бойцов проправительственных сил. Впоследствии стало известно, что в Сирии ликвидировали наемников так называемой российской частной военной компании «Вагнер». По разным данным, количество убитых в начале февраля наемников ЧВК «Вагнера» может достигать 600 человек.

В Кремле не стали подтверждать или опровергать массовую гибель российских наемников в Сирии.

В Министерстве иностранных дел РФ подтвердили гибель пятерых россиян в результате авиаудара США в Сирии в начале февраля.