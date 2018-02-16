В Германии открылся кинофестиваль "Берлинале", вспоминали заключенного в РФ Сенцова (фотогалерея)

Директор кинофестиваля Дитер Косслик во время открытия упомянул украинского режиссера Олега Сенцова, который находится в незаконном заключении в России.

В столице Германии вечером в четверг, 15 февраля, в 68-й раз стартовал кинофестиваль "Берлинале".

Он открылся гала-вечеринкой и мировой премьерой анимационной ленты американца Уэса Андерсона "Остров собак", передает Deutsche Welle.

На церемонии открытия присутствовали президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, директор кинофестиваля Дитер Косслик, председатель жюри Том Тыквер, а также такие звезды кино, как Хелен Миррен, Тильда Суинтон и Билл Мюррей.

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Политические темы не обошли нынешний "Берлинале". Во время открытия Дитер Косслик призвал освободить корреспондента немецкого издания Die Welt Дениза Юджеля, который сейчас находится в турецкой тюрьме. Он также вспомнил и украинского режиссера Олега Сенцова, который находится в заключении в России. "Надеюсь, мы сможем достичь того, что вскоре они будут освобождены", - сказал директор кинофестиваля, информирует агентство dpa.

В течение двух недель на Берлинском кинофестивале покажут 385 фильмов. За главный приз будут бороться 26 кинокартин из Франции, Германии, Италии, Польши и США. Среди наиболее известных имен этого года - режиссеры Стивен Содерберг и Гас ван Сент. Также на фестивале будут представлены работы кинематографистов Бенуа Жако и Седрика Кана из Франции, Алексея Германа - младшего из России, из Польши Малгожаты Шумовской и Лав Диаса с Филиппин. Кроме того, за главный приз также будут бороться Мексика, Парагвай и Иран.

Украину на Берлинале будет представлять режиссер Марыся Никитюк с дебютным полнометражным художественным фильмом "Когда падают деревья", который покажут в секции "Панорама". Мировая премьера ленты состоится 20 февраля. Кроме того, свою документальную ленту "День Победы" в секции "Форум" представит украинский режиссер Сергей Лозница.