В немецкой столице стартует Берлинале, на кинофестивале покажут украинский дебют (фото, видео)

От Украины на фестивале пройдет премьера фильма "Когда падают деревья" режиссера Маруси Никитюк.

В течение 10 дней там покажут почти 400 фильмов со всего мира. В основной программе 24 фильма, 19 будут бороться за главные награды кинофестиваля - золотого и серебряного медведей.

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Это фильмы из США, Франции, Германии, Италии, Филиппин, Болгарии и кино из России - о писателе Сергея Довлатова.

От Украины на фестивале пройдет премьера фильма "Когда падают деревья" режиссера Маруси Никитюк.

Для писательницы и режиссера Марыси Никитюк ее лента "Когда падают деревья" станет полнометражным дебютом в большом кино. Этот фильм будет представлен в программе Panorama.