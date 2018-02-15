В немецкой столице стартует Берлинале, на кинофестивале покажут украинский дебют (фото, видео)

12:41, 15 февраля 2018
Общество
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Это фильмы из США, Франции, Германии, Италии, Филиппин, Болгарии и кино из России - о писателе Сергея Довлатова.

От Украины на фестивале пройдет премьера фильма "Когда падают деревья" режиссера Маруси Никитюк.

Для писательницы и режиссера Марыси Никитюк ее лента "Когда падают деревья" станет полнометражным дебютом в большом кино. Этот фильм будет представлен в программе Panorama.

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Теги: #Берлинале-2018