Армянская оппозиция строит баррикады в центре Єревана

Сторонники армянской оппозиции начали строить баррикады у здания французской дипломатической миссии в центре Еревана, сообщает ИА "Новости-Армения".

Они требуют от властей предоставить лидеру оппозиции, бывшему президенту страны Левону ТЕР-ПЕТРОСЯНУ возможность присоединиться к акциям протеста.

После того, как утром в субботу, 1 марта, 10-дневный митинг оппозиции на площади Свободы в Ереване был разогнан полицией, Л.ТЕР-ПЕТРОСЯН был заблокирован сотрудниками правоохранительных органов в своей резиденции. Приблизительно в то же время было также заблокировано здание оппозиционного информационного агентства «А1+».

К строительству баррикад в центре Еревана участников акции протеста призвал лидер оппозиционного блока "Импичмент" Никол ПАШИНЯН. Выбор места он объяснил так: "Это удобное место, поскольку здесь находятся представительства дипмиссий Франции и Италии, возле которых власти не смогут применить грубую силу и насилие".

По словам Н.ПАШИНЯНА, оборонные позиции необходимы для того, чтобы военная техника, БТР и водометы не смогли приближаться к людям. Для строительства укреплений протестующие используют урны, парковые скамейки. Они начали разбирать расположенную напротив посольства Франции новостройку, вынося оттуда трубы и стройматериалы.

Акция протеста у французского посольства проходит с 11 утра по местному времени, по данным представителей оппозиционных движений, в ней принимают участие около 30 тысяч человек.

По факту оказания сопротивления правоохранительным органам против сторонников оппозиции было начато следствие. "Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по части 1 и 2 статьи 225 УК (массовые беспорядки), 1 и 2 части 235 статьи УК ( незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств), части 2, статьи 316 статьи (применение насилия против представителя власти), - сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Армении.

Как сообщалось ранее, основанием для прекращения бессрочного несанкционированного митинга оппозиции на площади Свобода послужила оперативная информация о том, что участникам акции протеста намерены раздать оружие. Полиция и силы ОМОНа Еревана попытались провести досмотр в палаточном городке, разбитом демонстрантами. Однако сторонники оппозиции оказали им сопротивление. После этого демонстрация была разогнана, участников акции вытеснили с площади. В результате пострадали более 30 человек, шестеро из которых были сотрудники правоохранительных органов.

По данным правоохранительных органов, при осмотре на площади Свобода после разгона демонстрантов были обнаружены гранаты, огнестрельное и холодное оружие, металлические плиты, другие материалы, которые, по мнению сотрудников полиции, могут быть использованы в качестве оружия. Сотрудники штаба Л.ТЕР-ПЕТРОСЯНА уже сообщили об арестах 10 своих сторонников. Среди них бывший премьер-министр Грант БАГРАТЯН и журналист Гагик ШАМШЯН.

Армянская оппозиция не согласны с итогами недавних президентских выборов. Согласно официальным данным ЦИК Армении, новым лидером страны избран премьер-министр Серж САРКИСЯН, набравший 52,82 процента голосов. Оппозиция заявила о фальсификации выборов. Большинство участников митинга, по состоянию на 29 февраля, составляли сторонники бывшего президента Армении Л.ТЕР-ПЕТРОСЯНА, набравшего, по данным ЦИК, 21,5 процента голосов.