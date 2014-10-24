Экологи бьют тревогу: "Газпром" продолжает активное загрязнение Арктики - СМИ

Одно из озер в районе аэропорта «Бованенково» в России активно загрязняют неочищенными стоками с территории аэропорта.

Об этом сообщает российское издание Znak.com со ссылкой на местных экологов.

«На месторождении Бованенково происходит активное загрязнение природного озера неочищенными стоками с территории аэропорта. Сигналы в природоохранную прокуратуру результатов не дали. Особенно стоки стали интенсивными в 2014 году», – говорится в письме, пришедшем накануне в редакцию интернет-газеты.

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По словам авторов обращения, речь идет об озере Нгарка-Нерадсалято, которое входит в бассейн реки Сейяха. Сток производится с начала эксплуатации «Газпромавиа» аэропорта, примерно с июня 2012 года. Сточные воды – примерно 200-250 кубометров в месяц, идут с территории аэропорта. При этом, фиксируют местные активисты экологии, очистные сооружения на объекте есть, но они не работают.

По словам чиновников, на проверки они выезжают после официальных обращений, к тому же добраться до обозначенного водоема не представляется возможным, так как дорога к нему принадлежит «Газпрому» и без спецразрешений ездить по ней нельзя.

В итоге круг между надзорными ведомствами и региональными чиновниками замкнулся. Прокуратура направляет в профильный департамент округа, там отправляют в Росприроднадзор, а оттуда – снова в прокуратуру.

В «Гринпис России» также не знакомы с этой ситуацией, но записали данные о ней.

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Между тем, как считает руководитель токсической программы «Гринпис России» Дмитрий Артамонов, труднодоступность – это не оправдание для прокуроров или Росприроднадзора. «Если речь идет о «Газпроме», то эти требования могут не выполняться. Потому что это «Газпром». Необходимо понять, о каких стоках идет речь. Есть два варианта – либо это бытовые отходы (и это плохо, но не смертельно), либо это стоки промышленные. Во втором случае речь может идти о серьезном загрязнении особенно в условиях Арктики, так как процессы распада нефтепродуктов идут в этом регионе значительно медленнее, нежели на «большой земле».

Справка. Аэропорт, который эксплуатирует «Газпромавиа», был создан для приемки и отправки грузов для нужд крупнейшего месторождения концерна на Ямале – Бованенково.