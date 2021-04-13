Сейчас США размещают ЗРК Patriot в Польше.

Глава Офиса президента Андрей Ермак выступил за размещение в Украине американских зенитно-ракетных комплексов Patriot. По его мнению, это нужно не только для защиты Украины, но и всего Запада.

Об этом Ермак сказал в интервью журналу Time, пишет РБК-Украина.

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Сейчас США размещают ЗРК Patriot в Польше.

"Украина держит оборону против России не только ради себя, но и ради Запада.<..> Но при этом США размещают Patriot в Польше. Они должны быть здесь", - сказал Ермак.

Справка УНИАН. Patriot - это американский зенитный ракетный комплекс, состоящий на вооружении армии США и армий стран-союзников.

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Автор: Виктория Гордиенко