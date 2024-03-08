Украина и Турция совместно производят вооружение для укрепления региона.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что противолодочный корвет "Иван Мазепа", который строится в Турции, уже в этом году будет готов служить Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле. Зеленский посетил в Стамбуле строительство украинских корветов.

"Корвет "Гетман Иван Мазепа" в этом году будет готов к службе Украине", - сказал Зеленский.

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Также глава государства напомнил, что подписал указ о наименовании другого корвета в честь гетмана Ивана Выговского. Этот корвет тоже активно строится.

"Мы работаем ради совместного производства оружия, которое укрепит наш регион", - сказал Зеленский.

Как сообщает пресс-служба президента, противолодочный корвет типа Ada по имени "Иван Мазепа" должен стать будущим флагманом ВМС Украины.

На судне президент встретился и пообщался с военнослужащими ВМС Украины, которые проходят курсы по эксплуатации и обслуживанию систем этого корабля.

Также сказано, что корветы типа Ada являются современными кораблями прибрежной зоны, которые имеют возможности противолодочных операций и патрулирования в открытом море с широким использованием в конструкции принципов стелс-технологии. Концепция конструкции и боевого применения корвета типа Ada подобна концепции литоральных кораблей типа Freedom, разработанных компанией Lockheed Martin для ВМС США. Корветы типа Ada имеют более мощное вооружение, мощные радарные и сонарные системы.

Строительство корвета "Иван Мазепа" - детали

Строительство корвета "Иван Мазепа" было начато в апреле 2021 года. В сентябре 2023-го состоялась торжественная церемония закладки киля корабля. Планировалось, что в 2022 году корвет будет переправлен в Украину, и уже в 2024-м он должен был войти в состав ВМС ВСУ. Из-за войны, начатой Россией против Украины, отправка корвета была отсрочена.

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