Южнокорейская компания KAI публиковала новые фотографии с конвейера по производству истребителей нового поколения KF-X.
Об этом сообщает defence-blog.
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Судя по новым фотографиям, на первом прототипе будущего истребителя установлены вертикальные стабилизаторы, а второй прототип собирается с автоматизированной системой стыковки фюзеляжа.
KF-X (Korean Fighter eXperimental) - это малозаметный самолет нового поколения, сочетающий в себе элементы истребителя 5-го поколения.
KAI заявляет, что KF-X является одним из наиболее важных национальных проектов, призванных заменить существующие истребители ВВС и представить истребитель следующего поколения, который может удовлетворить будущую концепцию эксплуатации силового поля боя.
KF-X будет завершен к первому полугодию 2021 года, а первые летные испытания запланированы на 2022 год.
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