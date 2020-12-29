KF-X является одним из наиболее важных национальных проектов Южной Кореи, призванных заменить существующие истребители ВВС.

Южнокорейская компания KAI публиковала новые фотографии с конвейера по производству истребителей нового поколения KF-X.

Об этом сообщает defence-blog.

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Судя по новым фотографиям, на первом прототипе будущего истребителя установлены вертикальные стабилизаторы, а второй прототип собирается с автоматизированной системой стыковки фюзеляжа.

KF-X (Korean Fighter eXperimental) - это малозаметный самолет нового поколения, сочетающий в себе элементы истребителя 5-го поколения.

KAI заявляет, что KF-X является одним из наиболее важных национальных проектов, призванных заменить существующие истребители ВВС и представить истребитель следующего поколения, который может удовлетворить будущую концепцию эксплуатации силового поля боя.

KF-X будет завершен к первому полугодию 2021 года, а первые летные испытания запланированы на 2022 год.

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Перевод: Екатерина Лиманская