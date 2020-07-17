Ядерное оружие продолжает обеспечивать безопасность США - Трамп

Трамп подчеркнул, что наличие ядерного оружия продолжает обеспечивать американскую безопасность.

Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что наличие ядерного оружия продолжает обеспечивать американскую безопасность и выступает опорой национальной обороны.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома по случаю 75-й годовщины со дня первого в мире испытания технологии ядерного оружия "Тринити", передает Голос Америки.

По словам президента США, ядерные вооружения продолжают служить гарантом национальной безопасности США и поддерживают их национальную оборону.

"Наличие надежных и разнообразных вооружений сдерживает глобальное распространение ядерных вооружений, сдерживает противников и предоставляет гарантии союзникам и партнерам, которые полагаются на американские факторы ядерного сдерживания как на ключевой элемент собственной безопасности", - заявил Трамп.

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Президент США также обратил внимание на усилия его администрации по обновлению и модернизации безопасности ядерного комплекса США ради сохранения убедительного сдерживания.

"Мы инвестируем в способность производить плутониевые сердечники для поддержки потребностей нашего арсенала и улучшать инфраструктуру экосистемы вооружений. Мы продолжаем развивать средства стратегического сдерживания наземного базирования, бомбардировщик B-21, вооружение, крылатые ядерные ракеты дальнего пуска (Long Range Standoff Weapon - англ.), подводные лодки класса Columbia. Все это помогает гарантировать нашу способность сдержать агрессию и защитить мир для будущих поколений", - говорится в заявлении.

Трамп также подчеркнул, что США придерживаются моратория на ядерные испытания в отличие от России, которая осуществляла "эксперименты с ядерным оружием", и несмотря на подозрения, что Китай также это делал.

Президент США также призвал Россию и Китай к сотрудничеству в сфере контроля над вооружениями.

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"Контроль над вооружениями в будущем должен включать меры, способствующие укреплению безопасности Америки и наших союзников, поддающиеся проверке и обеспечению соблюдения... Я еще раз призываю Россию и Китай присоединиться к нам на этих усилиях, работая вместе, чтобы сделать мир более безопасным и предотвратить новую гонку вооружений", - говорится в заявлении.

Первые в мире ядерные испытания "Тринити" состоялись 16-го июля 1945-го года в штате Нью-Мексико. Событие называют началом ядерной эпохи.

Как сообщал УНИАН, Китай отказался участвовать в переговорах по ядерному разоружению с участием России и США.

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