США обнаружили новый ядерный объект в Северной Корее

Эксперты считают, что на этом объекте производятся ядерные боеголовки.

Американские исследователи разглядели ранее не известный ядерный объект неподалеку от Пхеньяна.

Об этом со ссылкой на снимки со спутника сообщает CNN.

Читайте такжеКитай присоединился к Международному договору о торговле оружиемСнимки сделала компании Planet Labs. Их проанализировал монтерейский институт Мидлбери.

Эксперты считают, что фотографии зафиксировали активно действующий научный объект, на котором, вероятно, производятся ядерные боеголовки.

«У него есть все признаки северокорейского атомного объекта - охранный периметр, помещения для внутреннего проживания, памятники неизвестным визитам лидеров страны, подземная часть», - прокомментировал спутниковые данные профессор Джеффри Льюис.

Согласно его заключениям, предприятие не прекращало работу ни во время переговоров об атомной программе КНДР, ни после того, как было достигнуто соглашение об ее частичном сворачивании

Уточняется, что первые подозрения о предназначении этого места появились еще несколько лет назад, но исследователи не обнародовали их из-за неуверенности в том, насколько такие выводы верны.

Ранее УНИАН писал, что КНДР не планирует возобновлять переговоры со США по ядерному разоружению.

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