Пока неясно, для каких задач ВВС Бразилии намерены использовать новые ракеты.

Компания Avibras разработает семейство крылатых ракет для ВВС Бразилии.

Об этом сообщает Flightglobal.

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Новые ракеты получили название MICLA-BR. Стоимость сделки не разглашается.

Неясно, для каких задач ВВС Бразилии намерены использовать MICLA-BR. Заявляется лишь, что ракета может быть использована "в различных сценариях". Обычно крылатые ракеты используются на ранних этапах военных действий для поражения критических целей, таких как вражеские радары, станции управления и связи и узлы связи.

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Перевод: Екатерина Лиманская