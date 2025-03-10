Военные аналитики сомневаются, что украинское небо можно защитить без помощи США.

Организовать для Украины "воздушный щит" без участия США странам Запада будет трудно, пишут аналитики Defense Express, анализируя данные аналитического центра в Вашингтоне.

Отмечается, что если страны Запада возьмутся организовать такую миссию, то "понадобится от 24 до 160 боевых самолетов от стран-участников, не считая вспомогательной авиатехники, как, например, "воздушные танкеры" и самолеты AWACS".

Эксперты отмечают, что это может стать "важным шагом для защиты нашей страны", однако "возникает вопрос о том, как вообще такую операцию можно будет организовать".

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Defense Express со ссылкой на данные американских аналитиков пишут, что "для организации такой миссии странам Европы нужна прямая помощь от США", но американцы "могут просто не дать необходимой помощи". Также эксперты посчитали, сколько самолетов для этого нужно.

"Минимальный показатель в 24 истребителя был взят из практики миссии "воздушной полиции" НАТО над странами Балтии, в рамках которой страны-участники Альянса привлекают до четырех эскадрилий (или те самые 24 самолета)", - пишут они.

По их мнению, этого количества самолетов как раз минимально достаточно для прикрытия 84-километровой зоны над "Сувалкинским коридором" и пограничной зоны длиной в 1000 километров между странами Балтии, Беларусью и Россией.

"Но дальше начинаются нюансы, которые касаются вопроса реального уровня боеспособности, которым должен обладать наряд сил в рамках возможной миссии "воздушной полиции", - говорится в материале.

Аналитики пишут, что для эффекта, когда для патрулирования территории Украины одновременно можно будет поднимать в воздух 24 истребителя, странам Запада надо будет выделить на самом деле 48 самолетов, ведь показатель готовности флота в такого рода миссиях составляет 50%.

Они отмечают, что поскольку территория Украины значительно больше, чем суммарная территория стран Балтии, и уровень воздушных угроз здесь от России выше, то количество необходимых боевых самолетов для "Воздушного щита" возрастает до 160 единиц:

"Это с поправкой на то, что такая миссия должна стать скорее дополнением противовоздушной обороны Украины, которая все равно будет нести основное бремя по отпору рашистам".

Также аналитики подчеркивают, что "организация такой миссии существенно повлияет на жизненный цикл истребителей нескольких европейских стран". И это "лишь обостряет вопрос о том, как можно будет вообще организовать такую гипотетическую миссию "воздушного щита" над Украиной, особенно если в ней не будут участвовать США".

Инициатива "Небесный щит": что известно

Как сообщал ранее УНИАН, Европа выступила с инициативой создания "Небесного щита", который будет останавливать ракетные атаки РФ на Украину. По данным СМИ, военные эксперты разработали план защиты украинского неба европейскими военно-воздушными силами, которые будут состоять из 120 истребителей и могут быть защищать Киев и Западную Украину, не провоцируя еще больший конфликт с Москвой.

Великобритания не исключает участия своих истребителей в патрулировании неба над западной частью Украины в рамках инициативы "Небесный щит". Недавно в офисе премьер-министра Великобритании "отказались исключить возможность того, что британские истребители присоединятся к европейским ВВС" для патрулирования неба над западом Украины с целью защиты от российских атак.

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