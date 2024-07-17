В ведомстве ускоренными темпами развивают инновационные проекты, чтобы получить технологическое преимущество на поле боя.

На поле боя стремительно растет роль беспилотных наземных и воздушных комплексов, которые выполняют широкий спектр задач – ударные, разведывательные, инженерные, логистические и эвакуационные.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, ведомство ускоренными темпами развивает инновационные проекты, чтобы получить технологическое преимущество на поле боя. Глава Минобороны Рустем Умевро определил эту задачу как приоритетную, поэтому эта работа набирает темпы и масштабируется.

Отмечается, что один из таких инновационных проектов сейчас проходит испытания. Он предусматривает комплексное применение наземных и воздушных роботизированных и беспилотных систем для выполнения определенных боевых задач – реализация этого замысла является перспективой ближайшего будущего.

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"Министр обороны и Главнокомандующий ВСУ определили развитие роботизированных комплексов и их массовое применение одной из приоритетных задач. Речь идет о системных решениях и изменениях. Реалии войны диктуют новые требования. Должны очень быстро реагировать на вызовы времени, быть всегда на шаг впереди врага, максимально вкладываться в развитие инновационных инструментов войны, чтобы иметь больше возможностей на поле боя", – подчеркнул первый заместитель министра генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

Как отметили в Минобороны, сейчас на одном из полигонов ВСУ проводятся испытания комплексного применения беспилотных систем для интеграции "железных солдат" к выполнению задач в общей системе боевых порядков войск. Боевые задачи выполняют различные беспилотные системы, в частности: дроны-разведчики, дистанционно управляемые пулеметы на турелях, роботы-саперы, наземные роботы-логисты.

"Это уникальный опыт украинских оружейников и специалистов ИТ-сферы. Мы наблюдаем, как современные технологии меняют архитектуру боевых действий. Наша общая задача – предоставить нашим воинам как можно больше современных образцов вооружения и военной техники. Успешная реализация этого проекта и его масштабирование будет способствовать созданию передовой индустрии роботизированных систем в Украине. А главное, на фронте это будет спасать жизни наших воинов", – добавил Гаврилюк.

Роботы и беспилотники на войне в Украине

Беспилотники стали одной из ключевых составляющих в войне России против Украины. Наши защитники используют их как для разведки, так и для атак по противнику, в том числе и на территории страны-агрессора. Используются как беспилотные летательные аппараты, так и роботы.

Как писало издание Associated Press, украинские разработчики используют инновации для создания армии роботов, которая может уничтожить российских оккупантов и спасти раненых бойцов ВСУ. Отмечалось, что "машины-убийцы" в секретных местах, которые в основном имеют вид сельских автомастерских, в Украине создают около 250 стартапов.

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