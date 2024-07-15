По словам журналистов, такие системы украинские разработчики создают в секретных местах.

Украинские разработчики используют инновации для создания армии роботов, которая может уничтожить российских оккупантов и спасти раненых бойцов ВСУ, а также мирных жителей, пишет Associated Press.

Журналисты отмечают, что около 250 стартапов в Украине создают "машины-убийцы" в секретных местах, которые в основном имеют вид сельских автомастерских.

Они рассказали о работниках стартапа предпринимателя Андрея Денисенко, которые могут за четыре дня собрать беспилотное наземное транспортное средство "Одиссей" в сарае. Главной особенностью этого аппарата является его цена, а именно 35 тысяч долларов, что стоит около 10% от стоимости импортной модели.

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"Мы воюем с огромной страной, которая не имеет никаких ограничений в ресурсах. Мы понимаем, что не можем тратить много человеческих жизней. Война - это математика", - отметил Денисенко, который является главой оборонного стартапа UkrPrototype.

В издании рассказали, что в прошлом месяце один из беспилотников компании "Одиссей" ездил вокруг своей оси и поднимал пыль, когда мчался по кукурузному полю на севере Украины. 800-килограммовый прототип, который имеет вид небольшого танка без башни с колесами на гусеницах, может проехать до 30 км на одном заряде аккумулятора.

Отмечается, что прототип имеет действие спасательно-вспомогательной платформы, однако может быть модифицирован для перевозки тяжелого пулемета с дистанционным управлением или минно-взрывных зарядов.

"Отряды роботов ... станут логистическими устройствами, эвакуаторами, миноискателями и саперами, а также самоуничтожающимися роботами. Первые роботы уже доказывают свою эффективность на поле боя", - отметили в сообщении правительственной страницы по сбору средств после запуска украинских сил беспилотных систем.

В то же время компания Денисенко работает над такими проектами, как моторизованный экзоскелет, который увеличит силу солдата и даже поможет ему подняться по склону.

"Мы сделаем все, чтобы беспилотные технологии развивались еще быстрее. Убийцы (России) используют своих солдат как пушечное мясо, а мы теряем наших лучших людей", - отмечал ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Использование современных технологий на войне в Украине

Как писал УНИАН, украинские разработчики испытали реактивный дрон-перехватчик, который может сбивать вертолеты. При этом стоимость одного комплекса оценивается в около 6 млн гривен.

Также издание Business Insider писало о том, что Украина должна превзойти планы производства дронов. Это связано с расширением оборонно-промышленной базы Украины.

"Мы доказали, что красных линий нет. Теперь мы можем легко добраться до России глубоко внутрь, примерно на 1500 километров, и мы показали это десятки и десятки - если не сотни - раз", - рассказал министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

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