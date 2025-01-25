На Западе продолжают обсуждать первый в истории полностью роботизированный бой, который в декабре состоялся к северу от Харькова.

В декабре Силы обороны Украины провели первый успешный бой с использованием исключительно беспилотников - без участия солдат и пилотируемой техники непосредственно в бою. Распространение такой практики может стать переломным моментом войны, пишет военно-аналитический портал Breaking Defense.

Бой, который состоялся в середине декабря вблизи села Липцы на Харьковщине, привлек внимание военных аналитиков. Тогда бригада украинской Нацгвардии зачистила российские позиции, используя только роботизированные системы - наземные и летательные беспилотники.

В том бою наземные дроны выполняли полный спектр задач: наблюдение, разминирование и огонь прямой наводкой. С воздуха их поддерживали разведывательные и ударные БПЛА. Это была первая подобная операция в истории войн.

Видео дня

Неназванный украинский чиновник, выступая на оборонной конференции в Великобритании в этом месяце, назвал этот бой "периодическим моментом в меняющемся характере конфликта". Вместе с тем он отметил, что "Украина сегодня сталкивается с тем, с чем [НАТО] может столкнуться завтра". Он также добавил, что Украина продолжает уделять особое внимание технологиям, которые могут дать эффект массы, и что в условиях, когда враг имеет промышленное преимущество, Украина сделала ставку на инновации.

Директор компании Milrem Robotics, производящей наземные дроны, Пол Клейтон, который бывал в Украине и видел достижения украинских дроностроителей, описал украинскую тактику применения наземных дронов.

По его словам, беспилотники используются для нанесения первого удара, когда 10 или более наземных дронов атакуют одну цель по очереди до достижения результата. В частности так украинцы уничтожают командные пункты и гнезда обороны врага.

"Если [российские силы] уничтожили один [дрон], придет другой", - добавил он.

Вместе с тем Клейтон также предупредил об ограничениях, с которыми сталкиваются наземные дроны в Украине.

"Зимний сезон грязи критически влияет на тактические, оперативные и даже стратегические операции. Грязь серьезно ограничивает подвижность вне дорог, делая колесные транспортные средства практически непригодными и мешая гусеничным транспортным средствам в экстремальных условиях.

По словам Клейтона, с 2022 года Силы обороны Украины уже используют небольшое количество дронов, произведенных его компанией, для перевозки грузов и эвакуации раненых. Но сейчас "поступают дополнительные заказы" относительно средств противотанковой борьбы, огня косвенным наведением и огня прямой наводкой, а также сбора разведданных, ретрансляции связи и инженерного обеспечения.

Беспилотники на войне в Украине

Как писал УНИАН, российский оборонный концерн "Калашников" заявил о работе над комплексом ударных дронов "КУБ-СМ", может запускать "очередью" полтора десятка беспилотников.

Также мы рассказывали, что Украина первой в мире применила дроны-авианосцы, но это только начало. Уже вскоре украинцы могут на практике перейти на трехуровневую систему беспилотников: морские дроны, которые несут летательные дрономатки, вооруженные FPV-дронами.

Вас также могут заинтересовать новости: