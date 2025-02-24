Это произошло зимой, когда враг намеревался атаковать энергетическую инфраструктуру Украины.

Испания в самый тяжелый момент предоставила Украине сразу 6 систем ПВО. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с лидерами стран, которые прибыли в Киев на саммит "Поддерживай Украину".

"Я приезжал в Испанию, когда были сложные времена, зимой и Педро (Педро Санчес, премьер-министр Испании, –ред.) принял решение. Это было решение, которое мне было очень нужно. Мы знали, что они (речь идет о России, – ред.) будут атаковать конкретную энергетическую инфраструктуру Украины, нам была очень нужна помощь в тот момент", – поделился Зеленский.

Стоит отметить, что сам Педро Санчес также присутствовал на пресс-конференции. Президент Украины поблагодарил его за оказанную помощь.

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Зеленский рассказал, что тогда зимой надо было быстро найти 10 систем ПВО:

"И Педро предоставил мне 6 таких систем. И это помогло. Спасибо вам за это".

По его словам, такие поступки показывают единство с народом Украины.

"Это значит, мы можем доверять друг другу, можем рассчитывать друг на друга", – сказал президент Украины.

Он поблагодарил за поддержку все страны, которые помогали и помогают Украине в войне против России.

Помощь Украине от Испании

24 февраля премьер-министр Испании Педро Санчес во время выступления на саммите "Поддерживай Украину", который проходит в Киеве с участием ряда иностранных лидеров, сказал, что Испания выделяет Украине новый пакет военной помощи, общая сумма которого составляет 1 миллиард евро.

Он отметил, что в Испании будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько это нужно, предоставляя военную помощь, технику и оборудование. При этом он добавил, что будут делать это даже с большей решимостью, чем это происходило в прошлом.

По словам Санчеса, Испания также будет участвовать в восстановлении Украины.

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