Дроны на оптоволокне действительно устойчивы к РЭБ, однако вряд ли приведут к революции в войне.

На фронте появляется все больше fpv-дронов на оптоволокне. Однако, как отметил в интервью УНИАН военный эксперт Валентин Бадрак, вряд ли они приведут к революции в войне.

Он отметил, что в этом вопросе Украина отстает от России, которая первой сделала дроны на оптоволокне. однако украинские разработчики тоже уже показали свой образец такого дрона.

При этом, отмечает эксперт, такие дроны на оптоволокне действительно устойчивы к РЭБ, однако вряд ли станут чем-то революционным из-за нюансов в их применении.

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"Они используются на очень небольшое расстояние. Условно говоря, это как собака на поводке. И этот поводок нельзя сделать бесконечным. Также само по себе оптоволокно не является суперовой технологией, потому что рвется", - пояснил он.

Он выразил мнение, что оптоволокно действительно временно будет играть большую роль, но доминировать не будет, поскольку быстро появляются новые разработки, среди них - использование в дронах искусственного интеллекта.

Он не указал точное количество таких дронов на фронте, напомнив лишь, что президент Украины недавно сказал, что на фронт, в том числе при участии волонтеров, уже отправлено 1 миллион fpv-дронов.

Война дронов

Волонтер, основательница "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская отметила, что Украина сейчас уже технологически проигрывает России в войне дронов, хотя раньше опережала ее.

Разработчик разведкомплексов Андрей Липовый утешил, что Украина практически догнала Россию и даже получила определенное "небольшое преимущество". По его мнению, Украине удастся закрепить доминирование над РФ в этой области уже в 2025 году.

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