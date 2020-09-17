Аппарат сможет совершать вертикальные взлет и посадку, развивая при этом скорость, сравнимую со скоростью реактивных крылатых машин.

Командование специальных операций ВВС США (AFSOC) хочет заменить свои конвертопланы CV-22 Osprey на что-то более скоростное.

Читайте такжеФранцузский корабль заблокировал российские комплексы С-400 в оккупированном КрымуОб этом пишет Naked Science со ссылкой на заявление командующего AFSOC, генерал-лейтенанта Джеймса Слайфа.

Отмечается, что вполне логичным шагом выглядит замена CV-22 на перспективный конвертоплан Bell V-280 Valor, однако Силы спецопераций пока не заинтересованы в нем.

Они хотят вооружиться аппаратом с вертикальными взлетом и посадкой, способным развивать скорость, сравнимую со скоростью реактивного самолета.

Командование спецопераций ВВС США намерено получить уникальный летательный аппарат, который по своим возможностям будет значительно превосходить все существенные и перспективные условные аналоги.

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Автор: Катерина Шварц