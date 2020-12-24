В настоящее время занятия по готовности ракетных подразделений проводятся еженедельно как днем, так и ночью.

На одном из полигонов боевой подготовки Херсонской области украинские военные проводят занятия по готовности ракетных подразделений к выполнению задач с привлечением ракетной батареи реактивной системы залпового огня «Смерч».

Читайте такжеМодернизированную высокоточную ракету БМ "Смерч" начнут испытывать в конце 2020 годаОб этом говорится в сообщении Командования объединенных сил ВСУ на странице в соцсети.

В сообщении указывается, что к практической фазе были привлечены военнослужащие подразделений, которые подчинены командованию Объединенных сил Вооруженных сил Украины и несут боевую службу на южном направлении.

"Воины-ракетчики отрабатывали элементы подготовки к нанесению ракетных ударов по определенным целям условного противника", - говорится в сообщении.

По словам командующего объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, защитники юга страны осуществили выдвижение колонной в район временных стартовых позиций, провели развертывание, а также выполнили мероприятия по подготовке к пускам с элементами непосредственной охраны и обороны стартовых позиций.

"В условиях максимально приближенных к боевым, батарея быстро и слаженно совершила марш и заняла стартовые позиции. После этого она развернулась и отработала точное наведение по определенным целям", – отметил командующий.

Он также добавил, что сейчас занятия по готовности ракетных подразделений проводятся еженедельно как днем, так и ночью. Личный состав действует сплоченно и демонстрирует свое профессиональное мастерство, показывая хороший результат.

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Автор: Ирина Погорелая