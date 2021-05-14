Сообщается, что военные круглосуточно находятся в полной боеготовности в районах сосредоточения, а в случае обострения ситуации всегда готовы адекватно отреагировать на военную угрозу.

Подразделения реактивной артиллерии, подчиненные командованию Объединенных сил Вооруженных сил Украины неподалеку от админграницы с временно оккупированной территорией АР Крым отработали развертывание на огневых позициях и наведение на цели условного противника.

Об этом сообщает служба связей с общественностью командование Объединенных сил ВСУ.

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Как сообщил командующий Объединенными силами, генерал-лейтенант Сергей Наев, плановые полевые тренировки по слаженности расчетов реактивных систем залпового огня «Ураган» прошли в условиях максимально приближенным к боевым.

«За считанные минуты мощное и высокоточное оружие было приведено в боевую готовность. Воины-реактивщики быстро выдвинулись из района сосредоточения, совершили марш, развертывание в районе огневых позиций и наведение на условные цели для их дальнейшего поражения», - подчеркнул командующий.

По его словам, во время тренировки военнослужащие отработали учебные упражнения по уничтожению морских десантов, бронетехники и замаскированных пунктов управления условного противника.

Кроме того, реактивщики выполнили упражнения по дистанционному минированию исходных районов вероятного наступления условного противника.

«Минные заграждения применяют практически во всех видах боевых операций. Во-первых, они не позволяют противнику добраться до места назначения. Во-вторых, блокируют фланги и пути обхода, что мешает высадке как воздушного, так и морского десанта», - пояснил Наев.

Главное преимущество дистанционного способа минировании, отметил он, это - скорость установки минных заграждений. За считанные минуты боевые расчеты реактивных систем залпового огня «засевают» минами большую территорию, что резко замедляет темпы наступления противника.

Подытоживая ход тренировки, командующий добавил, что данные подразделения круглосуточно находятся в полной боеготовности в районах сосредоточения, а в случае обострения ситуации всегда готовы выдвинуться в заданный район и адекватно отреагировать на военную угрозу.

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Автор: Константин Гончаров