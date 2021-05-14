Украинские военные провели учения возле Крыма / фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Подразделения реактивной артиллерии, подчиненные командованию Объединенных сил Вооруженных сил Украины неподалеку от админграницы с временно оккупированной территорией АР Крым отработали развертывание на огневых позициях и наведение на цели условного противника.

Об этом сообщает служба связей с общественностью командование Объединенных сил ВСУ.

Читайте такжеВ Черном море состоялись совместные тренировки ВМС Украины и Береговой охраны США (фото)

Как сообщил командующий Объединенными силами, генерал-лейтенант Сергей Наев, плановые полевые тренировки по слаженности расчетов реактивных систем залпового огня «Ураган» прошли в условиях максимально приближенным к боевым.

«За считанные минуты мощное и высокоточное оружие было приведено в боевую готовность. Воины-реактивщики быстро выдвинулись из района сосредоточения, совершили марш, развертывание в районе огневых позиций и наведение на условные цели для их дальнейшего поражения», - подчеркнул командующий.

По его словам, во время тренировки военнослужащие отработали учебные упражнения по уничтожению морских десантов, бронетехники и замаскированных пунктов управления условного противника.

Кроме того, реактивщики выполнили упражнения по дистанционному минированию исходных районов вероятного наступления условного противника.

Украинские военные провели учения возле Крыма / фото facebook.com/GeneralStaff.ua

«Минные заграждения применяют практически во всех видах боевых операций. Во-первых, они не позволяют противнику добраться до места назначения. Во-вторых, блокируют фланги и пути обхода, что мешает высадке как воздушного, так и морского десанта», - пояснил Наев.

Украинские военные провели учения возле Крыма / фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Главное преимущество дистанционного способа минировании, отметил он, это - скорость установки минных заграждений. За считанные минуты боевые расчеты реактивных систем залпового огня «засевают» минами большую территорию, что резко замедляет темпы наступления противника.

Украинские военные провели учения возле Крыма / фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Подытоживая ход тренировки, командующий добавил, что данные подразделения круглосуточно находятся в полной боеготовности в районах сосредоточения, а в случае обострения ситуации всегда готовы выдвинуться в заданный район и адекватно отреагировать на военную угрозу.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров