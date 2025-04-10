Европа могла бы закупать оружие у украинских производителей и инвестировать в совместные предприятия.

Сейчас Украина гораздо меньше зависит от иностранного вооружения. Однако улучшение боевых успехов Украины было бы еще большим в случае более активного участия со стороны ЕС, пишет The Economist.

Один из способов удовлетворить потребности Украины в обороне — отправить ей больше европейского оборудования, но это сложно, поскольку большинство европейских оборонных компаний не стремятся наращивать производство при отсутствии долгосрочных контрактов.

Вместо этого европейцы должны потратить свои деньги на военную помощь для поддержки собственной оборонной промышленности Украины, считает издание.

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Один из вариантов предполагает, что европейские правительства будут поставлять Украине оружие, которое они покупают напрямую у украинских компаний.

Правительства ЕС также могли бы поощрять, с помощью контрактов или даже совместных инвестиций, совместные предприятия между европейскими и украинскими фирмами. Это могло бы помочь стране разработать более быстрые и точные наступательные ракеты и, в идеале, устранить самую большую оставшуюся слабость Украины: ее отчаянную нехватку зенитных ракетных систем, которые могут сбивать приближающиеся российские ракеты. Это также позволило бы Украине и ЕС наработать общий опыт в войне с беспилотниками будет общим.

"Заключение контрактов с Украиной и создание совместных предприятий с ее фирмами было бы экономически эффективным способом смягчить окончание американской помощи… Дайте украинским оборонным фирмам больше денег, и они создадут собственные инструменты, чтобы держать Россию на расстоянии", - подчеркивает The Economist.

Оружие для Украины - новости

Как сообщал УНИАН, ранее президент США Дональд Трамп согласился позволить странам Европы закупать для Украины американское оружие.

В то же время, в марте Трамп приостанавливал временно для Украины военную помощь, согласованную и проголосованную в Конгрессе еще во времена президента Джо Байдена. Сейчас администрация Трампа не объявляла никаких новых пакетов военной помощи для Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована и уже передала США предложение о закупке большого пакета вооружения на сумму объемом 30-50 млрд долларов. По его словам, Украине нужны хотя бы 10 дополнительных систем ПВО.

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