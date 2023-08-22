Надо, чтобы эти самолеты не стали знаковой мишенью для российских ракет.

От того, с каким оборудованием и вооружением будут переданы Украине самолеты F-16, будет зависеть для каких целей они будут использоваться. Об этом сказал военный эксперт Сергей Грабский в эфире телемарафона.

По его словам, авиация в этой войне будет играть выдающуюся роль в случае ее правильного применения. При этом отметил, что поэтому со вниманием смотрим что нам передают вместе с авиацией. По его словам, передача Украине из Дании и Нидерландов более 60 самолетов - это достаточно значительный парк авиации.

"Для нас важно, чтобы мы получали так называемые бригадные комплекты авиации, важно, чтобы был обслуживающий персонал, потому что если самолетов будет около 70, а обслуживающего персонала будет 20, тогда эти самолеты станут достаточно знаковой мишенью для российских ракет, потому что их банально просто нечем перевести с аэродрома на аэродром", - сказал эксперт.

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Грабский отмечает, что уже перейдено на сегодня к практической фазе получения этой авиации и в дальнейшем использования ее в интересах Сил обороны Украины. При этом подчеркнул, что надо избавиться от эйфории, что якобы полученные самолеты могут прекратить войну и однозначно обеспечить нашу победу. Он подчеркнул, что линия фронта слишком велика для того, чтобы говорить, что это возможно технически.

"Кроме того важно, что будет передаваться с этими самолетами – какое вооружение и оборудование, ведь есть очень много версий. Есть еще один аспект - как эти самолеты будут использоваться. Если они будут использоваться в качестве простых воздушных платформ запуска ракет или для того, чтобы гоняться, извините, за крылатыми или баллистическими ракетами, то это один способ их использования. Я не скажу, что это плохо. Но есть другой - способ 21 века, когда воздушные компоненты используются как единый ударный комплекс для нанесения массированного и сосредоточенного удара. Но для этого нужны дополнительные силы и средства, в том числе системы дальнего радиолокационного наблюдения и определения целей", - подчеркнул он.

По его словам, здесь вопрос готов ли Запад передать нам такие системы. Грабский подчеркнул в то же время, что любая единица техники, которая приходит в Украину дает нам возможность одержать победу в этой войне.

"Даже 6 самолетов, которые могут прибыть к концу этого года, это больше чем ноль самолетов. Это однозначно изменит ситуацию на поле боя, в не зависимости от того в каком алгоритме эти самолеты будут использоваться – или как самолеты–перехватчики или как самолеты ударных типов", – отметил эксперт.

Самолеты F-16 для Украины-подробности

Вопрос передачи Украине самолетов F-16 долго не решался. 21 августа Дания и Нидерланды объявили, что поставят Украине самолеты F-16. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что это добавляет уверенности, что Украина может положить конец российскому вторжению.

В то же время, как заявлял советник министра обороны Украины Алексей Копытько передача самих самолетов - это лишь половина дела, потому что необходимо предусмотреть еще наземную инфраструктуру, боеприпасы, обслуживание и ремонт.