Британская оружейная компания BAE Systems откроет офис в Украине.

Президент Владимир Зеленский намерен добиваться запуска в Украине завода британской оружейной компании BAE Systems – производителя танков Challenger 2 и гаубиц М777. Об этом сообщает президентская пресс-служба.

Сегодня Зеленский провел встречу в режиме видеоконференции с представителями компании – исполнительным директором Чарльзом Вудберном, управляющим директором Геби Костиган и директором по сотрудничеству с Украиной Кристианом Сиаром. Предварительно договорились об открытии офиса BAE Systems в Украине, а в перспективе Зеленский хочет запустить ремонтные и производственные мощности компании в Украине.

"Мы заинтересованы в прямых отношениях с вашей компанией, без каких-либо посредников – не только сейчас, но и на дальнюю перспективу. Мы готовы стать большим региональным хабом для ремонта и производства различных видов продукции вашей компании и заинтересованы в более глобальных отношениях, чем сейчас", – заявил Зеленский.

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Чем занимается компания BAE Systems?

BAE Systems представляет собой конгломерат оружейных заводов, объединенных в единую структуру собственности в 1999 году. Это крупнейший оборонный подрядчик в Европе и седьмой производитель оружия в мире. Основные производства сосредоточены в Великобритании и США, где ее дочерняя компания BAE Systems Inc. является одним из шести крупнейших поставщиков Министерству обороны США. Также компания активно действует на рынках оружия Австралии, Канады, Японии, Саудовской Аравии и других стран.

Компания участвует в нескольких крупных оборонных проектах, включая Lockheed Martin F-35 Lightning II, Eurofighter Typhoon, подводную лодку класса Astute и авианосцы класса Queen Elizabeth. Также именно этой компании принадлежат предприятия, выпускающие танки Challenger 2, боевые машины пехоты Bradley, САУ Archer, гаубицы М777 и многое другое.

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