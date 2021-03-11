Орудие создается под проекты вертолетов нового поколения.

Американская компания Northrop Grumman приступила к созданию прототипа новой автоматической пушки калибра 20 мм, которую уже прозвали «небесной гадюкой» (Sky Viper).

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Как сообщает DefenceNews, новое орудие создается под проекты вертолетов нового поколения в рамках программы Future Vertical Lift. Новая техника, как ожидается, должна поступить в распоряжение военных к 2030 году.

Конкуренцию Sky Viper составит пушка XM915 Gatling gun от General Dynamics. Военные будут оценивать оба орудия на соответствие своим требованиям.

Разработка прототипа Northrop Grumman находится на очень ранней стадии, но в компании показали художественный рендер изделия.

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Автор: Дмитрий Захаров