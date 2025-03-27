Он отдал приказ о спуске дистанционно.

В четверг, 27 марта, на крупнейшем в России судостроительном комплексе "Севмаш" спустили на воду российский атомный подводный крейсер "Пермь".

Как сообщает Кремль, спуск нового судна проходил в Северодвинске Архангельской области. Кремлевский правитель Путин в это время находился на территории "Атомфлота" в Мурманске, он принял "торжественное" участие в церемонии через видеосвязь.

Он заявил, что это первая многоцелевая подводная лодка, на вооружении которой стоят гиперзвуковые крылатые ракеты "Циркон". Она войдет в состав Военно-морского флота РФ в следующем году:

"Такие подводные лодки и корабли усилят мощь всех наших флотов, будут укреплять безопасность всех морских рубежей РФ, Северного морского пути, обеспечат решение задач по защите национальных интересов России в различных районах Мирового океана, в том числе в арктической зоне".

Что известно о крейсере Пермь

"Пермь" является российской многоцелевой подводной лодкой четвертого поколения, принадлежащей к проекту 885М "Ясень-М". Заложена 29 июля 2016 года на судостроительном предприятии "Севмаш" в Северодвинске, ввод в эксплуатацию запланирован на 2025 год.

Она станет первой подводной лодкой, оснащенной гиперзвуковыми ракетами "Циркон", способными поражать цели на расстоянии до 1000 километров. Ее длина - около 130 метров, а глубина погружения - до 600 метров.

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