Министр обороны Алексей Резников стремится к значительному увеличению поставок боеприпасов, чтобы смягчить острый дефицит.

Украина обратилась к ЕС с просьбой присылать Киеву 250 тысяч артиллерийских снарядов ежемесячно, чтобы уменьшить критическую нехватку, которая ограничивает продвижение украинских войск на поле боя.

Об этом сообщает Financial Times, в распоряжении которого есть письмо министра обороны Украины Алексея Резникова коллегам из 27 стран-членов ЕС. В письме он отмечает, что Силы обороны Украины выстреливают лишь пятую часть снарядов, которые они могли бы, из-за нехватки поставок.

Резников пишет, что артиллерия играет "решающую роль в устранении военной мощи противника". По его словам, Украина применяла в среднем 110 тысяч снарядов калибра 155 мм в месяц, что составляет лишь четверть от количества, которое использует Россия.

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"Если бы мы не были ограничены количеством имеющихся артиллерийских снарядов, мы могли бы использовать полный боекомплект, а это 594 тысячи снарядов в месяц", - сказал он, имея в виду мощность артиллерийских систем, которые есть в распоряжении Украины.

Резников добавил, что для успешного выполнения боевых задач минимальная потребность ВСУ составляет не менее 60% полного боекомплекта, или 356,4 тысячи снарядов в месяц.

Министр обороны также отметил, что поддерживает недавнюю инициативу ЕС по увеличению производства боеприпасов в Европе для поддержки Украины.

Боеприпасы для Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении увеличить производство боеприпасов для Украины. Речь идет о 155-мм артиллерийских снарядах. ЕС планирует покрыть расходы средствами Европейского фонда мира (EPF). По мнению европейских чиновников и дипломатов, совместные действия Евросоюза будут эффективнее, чем покупка снарядов отдельными странами.

Как писало издание The Washington Post, для ускорения поставок гаубичных артиллерийских снарядов в Украину может потребоваться выделение дополнительного миллиарда евро. В дополнение к тому, что в декабре страны ЕС уже согласились пополнить Европейский фонд мира еще на 2 миллиарда евро с возможностью дополнительных 3,5 миллиардов.

Кроме ЕС, о намерении увеличить производство 155-мм снарядов для Украины заявили и в Вашингтоне. Пентагон хочет увеличит производство снарядов на 500%.

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