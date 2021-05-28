Станция получила полностью обновленную антенну, функциональное и современное программное обеспечение.

Государственное предприятие КП "НПК "Искра" концерна "Укроборонпром" передало Вооруженным силам Украины модернизированную до вида 35д6м радиолокационную станцию 19ж6.

После проведенной модернизации военные получили практически новый радар, сообщила пресс-служба Укроборонпрома.

Станция получила полностью обновленную антенну, функциональное и современное программное обеспечение.

Обновленный радар имеет повышенную дальность действия, увеличенную точностью определения координат, улучшенные параметры тракторной обработки, уменьшенную стоимость технического обслуживания и увеличенный срок эксплуатации.

Для большего удобства операторов на станции обновлены рабочие места и система кондиционирования, а также проведен капитальный ремонт шасси с заменой кузова.

"Процесс модернизации станции 19Ж6 до уровня 35Д6М является достаточно сложным и требует кропотливого труда. РЛС полностью разбирают, проводят дефектовку, после чего ремонтируют составляющие, которые подлежат восстановлению, заменяют элементную базу и приводят в соответствие с повышенными после модернизации параметрам", - сообщили в "Укроборонпроме".

В госконцерне добавили, что "НПК "Искра" довольно часто выполняет работы по модернизации РЛС 19Ж6 и 35Д6 вида 35Д6М и их экспортных вариантов.

Назначение радиолокационной станции

Основным назначением подвижной трехкоординатной РЛС 35Д6 (19Ж6) является разведка маловысотных малоразмерных воздушных объектов в условиях сильного влияния отражений от поверхности и метеообразований, а также в условиях действия преднамеренных активных и пассивных помех.

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Кроме того, в РЛС предусмотрен режим разведки воздушных объектов на средних, крупных и стратосферных высотах (до 20 км).

По назначению радиолокационная станция 35Д6 используется в радиотехнических войсках, как средство для создания нижнего яруса радиолокационного поля в группировках радиотехнических войск и является элементом вооружения ротного звена радиотехнических войск.

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Автор: Александр Топчий