ВСУ получили модернизированную радиолокационную станцию 35Д6М / фото ukroboronprom.com.ua

Государственное предприятие КП "НПК "Искра" концерна "Укроборонпром" передало Вооруженным силам Украины модернизированную до вида 35д6м радиолокационную станцию 19ж6.

После проведенной модернизации военные получили практически новый радар, сообщила пресс-служба Укроборонпрома.

Станция получила полностью обновленную антенну, функциональное и современное программное обеспечение.

Обновленный радар имеет повышенную дальность действия, увеличенную точностью определения координат, улучшенные параметры тракторной обработки, уменьшенную стоимость технического обслуживания и увеличенный срок эксплуатации.

Для большего удобства операторов на станции обновлены рабочие места и система кондиционирования, а также проведен капитальный ремонт шасси с заменой кузова.

"Процесс модернизации станции 19Ж6 до уровня 35Д6М является достаточно сложным и требует кропотливого труда. РЛС полностью разбирают, проводят дефектовку, после чего ремонтируют составляющие, которые подлежат восстановлению, заменяют элементную базу и приводят в соответствие с повышенными после модернизации параметрам", - сообщили в "Укроборонпроме".

В госконцерне добавили, что "НПК "Искра" довольно часто выполняет работы по модернизации РЛС 19Ж6 и 35Д6 вида 35Д6М и их экспортных вариантов.

фото ukroboronprom.com.ua

Назначение радиолокационной станции

Основным назначением подвижной трехкоординатной РЛС 35Д6 (19Ж6) является разведка маловысотных малоразмерных воздушных объектов в условиях сильного влияния отражений от поверхности и метеообразований, а также в условиях действия преднамеренных активных и пассивных помех.

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Кроме того, в РЛС предусмотрен режим разведки воздушных объектов на средних, крупных и стратосферных высотах (до 20 км).

По назначению радиолокационная станция 35Д6 используется в радиотехнических войсках, как средство для создания нижнего яруса радиолокационного поля в группировках радиотехнических войск и является элементом вооружения ротного звена радиотехнических войск.

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Автор: Александр Топчий