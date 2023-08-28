Появились кадры последствий от удара нашей разведки по мысу Тарханкут, где размещалась российская система ПВО.

Спутник показал последствия удара по базе ПВО оккупантов в Крыму. Речь идет о спецоперации, которую разведчики ГУР провели накануне высадки на мыс Тарханкут (23 августа).

Соответствующий снимок появился на сервисе Planet.com. Фото показал проект "Крым. Реалии".

В кадре видны результаты удара по полигону, где россияне разместили свою ПВО для "защиты" временно оккупированного Крыма.

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В Крыму взвился флаг Украины благодаря спецоперации ГУР

Напомним, что разведчики ГУР в День Независимости Украины высадились в районе населенных пунктов Оленевка и Маяк (мыс Тарханкут) на территории Крыма и установили там флаг Украины.

До этого наша разведка провела предварительную подготовку и 23 августа нанесла удар по базе ПВО РФ. Заявлялось, что в рамках атаки удалось уничтожить ПВО С-400. Также СМИ РФ писали об уничтоженных С-300 и бензовозе.

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