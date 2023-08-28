Спутник показал последствия удара по российской базе ПВО в Крыму / коллаж УНИАН, фото ОП, фото planet.com

Спутник показал последствия удара по базе ПВО оккупантов в Крыму. Речь идет о спецоперации, которую разведчики ГУР провели накануне высадки на мыс Тарханкут (23 августа).

Соответствующий снимок появился на сервисе Planet.com. Фото показал проект "Крым. Реалии". 

В кадре видны результаты удара по полигону, где россияне разместили свою ПВО для "защиты" временно оккупированного Крыма. 

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Уничтоженная база ПВО РФ на мысе Тарханкут в Крыму / фото planet.com

В Крыму взвился флаг Украины благодаря спецоперации ГУР

Напомним, что разведчики ГУР в День Независимости Украины высадились в районе населенных пунктов Оленевка и Маяк (мыс Тарханкут) на территории Крыма и установили там флаг Украины.

До этого наша разведка провела предварительную подготовку и 23 августа нанесла удар по базе ПВО РФ. Заявлялось, что в рамках атаки удалось уничтожить ПВО С-400. Также СМИ РФ писали об уничтоженных С-300 и бензовозе.

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