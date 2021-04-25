По данным СМИ, министр иностранных дел ФРГ выступил против предоставления оружия Киеву.

На фоне эскалации с Россией Киев обращался к Берлину с просьбой предоставить вооружение для усиления береговой обороны.

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Как сообщает DW об этом говорится в статье немецкого издания Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS). Журналисты получили перечень просьб украинской стороны.

В частности, Киев просил боеголовки для противокорабельных ракет типа SeaSpear, зенитные орудия типа GDM-008 Millennium, беспилотные подводные системы SeaCat и SeaFox для обнаружения и обезвреживания морских мин.

Сообщается, что ранее Украина безрезультатно просила Германию передать списанные корветы. Такие приоритеты, как добавляет издание, объясняются тем, что побережье Черного моря рассматривается как одна из целей возможного вторжения РФ.

Однако просьбы не были удовлетворены. По данным источников FAS, Министр иностранных дел ФРГ, социал-демократ Гайко Маас (Heiko Maas) негативно оценил идею предоставления Украине вооружения. В то же время министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer), которая принадлежит к Христианско-демократическому союзу (ХДС), готова пойти на такой шаг.

Идею вооружения Украины поддержал и председатель комитета Бундестага по иностранным делам, член ХДС Норберт Реттген (Norbert Röttgen). В интервью изданию он заявил, что было бы ошибочно исключать поставку оборонительных вооружений, поскольку "Россия угрожает войной".

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Автор: Дмитрий Захаров