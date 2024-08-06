По словам эксперта, Украина получила от Запада не только самолеты F-16, но и новые виды вооружения к ним.

Силы обороны уже могли использовать западные истребители F-16 в войне против России, рассказал в эфире телемарафона военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Что касается миссий, которые могли выполнять. Теоретически они могли быть задействованы и для отражения дроновых атак и не только. А именно - для нанесения ударов ракетами Storm Shadow. Точно сказать об этом нельзя, но я бы этого не исключал. Ведь Украина настроена каждое оружие использовать максимально эффективно, максимально рациональным способом, чтобы видеть определенный результат", - сказал Мусиенко.

В то же время, он отметил, что на первом этапе Силы обороны все же чаще будут использовать западные истребители как усиление украинской системы ПВО.

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"Не зря президент, находясь на Харьковщине на прошлой неделе дал поручение Главнокомандующему ВСУ, что будет необходимо переформатировать украинскую систему ПВО до конца года. Я думаю, это связано с тем, что мы рассчитываем на самолеты, которые будут сбивать вражеские ракеты. И это позволит украинским силам перебазировать системы ПВО, ЗРК с запада нашего государства - ближе к центру и востоку", - добавил Мусиенко.

В то же время, он добавил, что сейчас Украина может использовать F-16 и для ударов западными дальнобойными ракетами, которые уже Киев получил от союзников. Впрочем, по словам эксперта, Украина могла получить в комплекте с истребителями и новые образцы западного вооружения.

"Учитывая номенклатуру вооружения, которая была озвучена в медиа, представлена или была подвешена на самолетах - это ракеты HARM, которые являются противорадиолокационными, способными поражать ПВО, радары вражеских ЗРК. Второе - это модифицированные бомбы JDAM, это корректируемые авиабомбы, которые дают возможность наносить удары по наземным целям оккупантов. Думаю, что это будет следующим этапом, которым будут самолеты применять", - отметил Мусиенко.

F-16 уже в Украине: последние новости

Украина уже получила современные истребители F-16. Однако в будущем авиапарк Воздушных сил ВСУ может пополниться и самолетами F-35, считает военный эксперт Defense Express Валерий Рябых.

Тем временем в Госдепе уточнили позицию американцев относительно разрешения на удары вглубь территории РФ после предоставления Украине самолетов F-16. В частности, там заявили, что постоянно оценивают ситуацию с безопасностью и потребности ВСУ.

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