Семь нелетающих российских самолетов МиГ-25 до сих пор находятся на территории Запорожского государственного авиационного ремонтного завода "МиГремонт".

Украина конфисковала семь российских истребителей-перехватчиков МиГ-25, находящихся на предприятии "МиГремонт". Соответствующее заявление опубликовано на сайте Министерства экономики Украины.

Конфискация российского имущества происходит в рамках Указа Президента Украины о введении в действие решения СНБОУ о принудительном изъятии имущества РФ и ее резидентов.

В рамках указа планируется изъятие более 800 единиц движимого имущества, в частности:

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около 500 вагонов, полувагонов, платформ, цистерн и др.;

нефтеналивной танкер;

более 300 грузовых и легковых автомобилей;

автоцистерны;

строительную технику;

авиационные двигатели.

Как сообщает "Милитарный", семь нелетающих российских самолетов МиГ-25 до сих пор находятся на территории Запорожского государственного авиационного ремонтного завода "МиГремонт".

Самолеты находятся на территории завода с 1994 года, тогда в России начали завершать эксплуатацию самолетов этого типа, соответственно, средства на их ремонт и обслуживание выделять перестали. Известно, что на заводе находятся МиГ-25РБМ (прибыл 28.04.1994), пять МиГ-25РБ (прибывали с 06.10.1995 по 27.06.1996) и МиГ-25РУ (прибыл 02.11.1995).

Руководство предприятия неоднократно пыталось решить судьбу самолетов с российским руководством. Россияне трижды соглашались на проведение утилизации самолетов в 1998, 2003 и 2007 годах. Все это время предприятие тратило средства на хранение истребителей-перехватчиков. В сообщении Министерства экономики отмечается, что борта пойдут на запчасти для украинских боевых самолетов.

Конфискация российской техники

Ранее Украина конфисковала у российских компаний шесть двигателей для самолетов АН-124-100"Руслан". Коллегия судей ВАКС удовлетворила иск Минюста к компаниям "Volga Dnepr Airlines (Ireland) Limited", "Volga-Dnepr Logistics B.V.", а также к ООО "Волга-Днепр-Москва", ООО "Авиакомпания Волга-Днепр" и применила к ним санкцию.

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