Илья Ведмеденко

В будущем планируют производить сотни таких двигателей в год.

Глава чешской компании PBS Group Павел Чехал накануне заявил, что производство совместно разработанного с Украиной турбореактивного двигателя AI-PBS-350 уже скоро начнут на заводе в Велька-Битеш. Defense Express проанализировал возможности двигателя и попытался ответить, как его можно применять.

Известно, что AI-PBS-350 представляет собой малогабаритный турбореактивный двигатель, который весит 51 кг и имеет тягу в 3400 Н. По словам специалистов, его можно использовать для крылатых ракет и БПЛА.

Но о каком именно оружии идет речь? Специалисты обращают внимание на тягу, которая может указать на взлетный вес того или иного изделия.

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В качестве примера они приводят американскую крылатую ракету AGM-158 JASSM, которая имеет взлетный вес около 1000 кг. Это изделие использует двигатель Teledyne CAE J402-CA-100, который имеет тягу около 2900 Н.

В то же время, для ракеты Tomahawk со взлетным весом 1300 кг используют двигатель F107-WR-402 с тягой 3100 Н. Таким образом, новый двигатель можно будет использовать именно для оружия такого класса.

Впрочем, можно не ограничиваться крылатыми ракетами. В пользу этого говорит пример норвежской противокорабельной ракеты средней дальности NSM, которая весит чуть больше 400 кг и имеет довольно мощный двигатель Microturbo TRI-40 с тягой от 2500 Н до 3300 Н.

Новые разработки в сфере ОПК

Ранее стало известно, сколько новых ракет "Пекло" произвела Украина. Как сообщалось, речь идет примерно о 100 таких ракет. Технологичность и дешевизна конструкции позволяет масштабировать производство, согласно потребностям украинских подразделений.

Также недавно были раскрыты характеристики новой ракеты "Рута", поставлять которую начали в этом году. Заявленная дальность новинки составляет 300 км. Ее можно использовать не только для ударов по противнику, но и для разведывательных задач.

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