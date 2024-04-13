Ранее сегодня Германия уже объявила о срочной передаче Украине одной батареи Patriot

Украина надеется получить дополнительную зенитно-ракетную систему IRIS-T от Германии. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Сегодня есть очень хороший результат у нашей международной работы: Германия предоставит нам дополнительный Patriot - сегодня с канцлером Шольцом об этом договорились. Также работаем с Германией над дополнительной системой IRIS-T - это тоже сильная ПВО - и над ракетами для имеющихся у нас систем защиты неба", - сообщил он.

Президент отметил, что Украина продолжит работу со всеми партнерами, которые также могут предоставить свою помощь. Только за эту неделю проведены разговоры и встречи с президентами Литвы, Чехии, Румынии, Польши, Венгрии, Швейцарии и Латвии, с премьер-министрами Нидерландов, Греции, Португалии, Ирландии, Германии.

Видео дня

"В каждом разговоре, на каждой встрече ПВО и фронт - это главные темы. Делаем все, чтобы было больше возможностей у наших Сил обороны и у оборонно-промышленного комплекса", - подчеркнул Зеленский.

Украине нужно больше ПВО: последние новости

Как писал УНИАН, сегодня Министерство обороны Германии сообщило, что "немедленно" передаст Украине еще одну батарею противоракетных систем Patriot. В прошлом году Германия предоставила Украине две такие батареи.

Накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщал, что сейчас Украина ведет переговоры о предоставлении двух батарей Patriot и одной Samp-T. Последняя - это франко-итальянская система, которую можно получить только от этих двух стран.

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