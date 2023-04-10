Ангар судна может разместить в себе еще 19 вертолетов и 30 БПЛА.

Турция поставит на вооружение страны первый в мире корабль, который предназначен для размещения на нем боевых дронов.

Как сообщает цифровой офис президента Турции Реджепа Эрдогана, 10 апреля корабль TCG Anadolu будет включен в состав Вооруженных сил Турции. В церемонии будет участвовать президент Эрдоган.

На палубе TCG Anadolu может быть размещено 10 вертолетов и 11 ударных беспилотников, а вместимость ангара – 19 вертолетов и 30 БПЛА. Сам корабль имеет длину 231 метр и ширину 32 метра. Он может двигаться со скоростью не менее 20,5 узлов.

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Разрабатывать TCG Anadolu начали в 2018 году. Уже в 2022 году корабль начал проходить приемочные испытания. На его борту планируют разместить беспилотники Bayraktar TB3.

Турция и беспилотники Bayraktar

Недавно президент Турции похвастался беспилотником турецкой компании Bayraktar Kızılelma, выставленным в национальном технологическом центре Оздемира Байрактара.

В Турции 31 марта 2023 года провели испытания боевого беспилотника Bayraktar Akinci для стрельбы сверхзвуковой управляемой ракетой IHA-230.

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