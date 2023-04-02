Турецкий ударный дрон Bayraktar Akinci использовал сверхзвуковую ракету с наводящей боеголовкой IHA-230.

В Турции 31 марта 2023 года провели испытания боевого беспилотника Bayraktar Akinci для стрельбы сверхзвуковой управляемой ракетой IHA-230.

Как сообщает компания-производитель БПЛА Baykar Makina, ракета поразила цель на практически максимальной дальности в 140 километров.

Беспилотник, оснащенный украинскими двигателями, поднялся в воздух в районе города Чорлу, что в провинции Текирдаг (европейская часть Турции). Цель была поражена в Черном море в районе города Синоп. После запуска Akinci успешно вернулся в Чорлу.

Видео дня

Совладелец компании Baykar Makina Сельчук Байрактар отметил, что это было первое в Турции испытание стрельбы сверхзвуковой управляемой ракетой IHA-230.

В управлении оборонной промышленности при Администрации президента Турции сообщили, что интеграция отечественных боеприпасов и систем в рамках проекта Bayraktar AKINCI продолжается, пишет Анадолу.

Bayraktar Akinci - что известно

Как сообщал УНИАН, турецкий тяжелый беспилотный летательный аппарат Akinci, оснащенный украинскими двигателями, совершил первый полет в декабре 2019 года.

На БПЛА AKINCI установлены разные по мощности двигатели украинского производства, в зависимости от версии этого боевого беспилотника. В частности речь идет о двигателях производства ГП "Ивченко-Прогресс" и АО "Мотор Сич".

В апреле 2021 года турецкая оборонная компания Roketsan обнародовала видео, на котором с помощью беспилотника Akinci уничтожается российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

Компания Baykar начала 2023 год с заключения экспортных контрактов на поставку дронов Bayraktar TB2 на сумму $370 млн. До 75% доходов этой турецкой компании сегодня приходится на поступления от экспорта.

Ракета IHA-230 - что известно

IHA-230 - первая турецкая сверхзвуковая ракета класса "воздух-земля", разработанная турецким оборонительным гигантом Roketsan.

Как отмечает Defense Express, эта ракета может уничтожать цели на расстояниях от 20 до 150 км - такая дальность позволяет в ряде случаев наносить удары не залетая в зону противовоздушной обороны противника.

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