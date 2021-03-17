Личный состав подразделений десантно-штурмовых войск тренировался отражать нападение воздушного десанта условного противника.
Об этом сообщает Командование Объединенных сил ВС Украины на Facebook-странице.
Читайте такжеУкраинские военные вместе с НАТО отработали отражение вражеского нападения в акватории Черного моря (фоторепортаж)По словам командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева, подобные занятия проходят еженедельно и направлены на поддержание обученности и слаженности военнослужащих:
«На этот раз, после получения внезапного сигнала воины-десантники совместно с группой огневой поддержки быстро совершили марш, отбили и остановили наступление в глубь нашей территории сил и средств десанта условного противника, а также продвинулись на господствующие высоты и заняли оборону».
Он добавил, что в скором времени, согласно с планом боевой подготовки десантники будут участвовать в тренировках с привлечением инженерных подразделений, артиллерии и армейской авиации.
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