Профессор Йельского университета собрал 1 268 196 долларов на систему противодействия вражеским дронам.

Выдающийся американский историк Тимоти Снайдер собрал средства на "Ловца шахедів" для Украины, сообщает UNITED24 в Теlegram.

"Исторический сбор Тимоти Снайдера на "Ловца шахедов" закрыт! Профессор Йельского университета собрал 1 268 196 долларов на систему противодействия вражеским дронам. В общем через UNITED24 на этот сбор были переведены 11 278 платежей", - говорится в сообщении.

Снайдер поблагодарил всех, кто присоединился к сбору. "Вокруг нас творится история, и у каждого из нас есть свои роли, большие или маленькие, которые мы можем сыграть", - отметил историк.

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Сбор на "Ловца шахедов" - что известно

2 ноября 2022 года президент Владимир Зеленский сообщил, что выдающийся историк Тимоти Снайдер стал амбассадором фандрейзинговой платформы UNITED24 и начал сбор на" ловца "иранских дронов-камикадзе" Шахед-136", которыми Россия терроризирует Украину.

Справка УНИАН. 5 мая 2022 года президент Владимир Зеленский начал проект поддержки Украины UNITED24. Эта платформа создана с целью сбора средств на поддержку Украины.

Амбассадорами United24 также является известная американская музыкальная группа Imagine Dragons, креативный директор Дома моды Balenciaga Демна Гвасалия, американский актер Марк Хэмилл. Обладательница премий "Оскар", "Эмми", "Грэмми", "Тони", "Золотой глобус" и "Пибоди" Барбара Стрейзанд стала послом UNITED24. Партнером UNITED24 стал украинский футбольный клуб "Шахтер" (Донецк).

Также амбассадором стал американский астронавт Скотт Келли.

В октябре амбассадором стал абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе, чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик.

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