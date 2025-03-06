Россияне хотели вдохнуть новую жизнь в свою БМПТ "Терминатор", однако история с ее переименованием все больше напоминает предсмертную агонию целого класса некогда "перспективной" бронетехники.

В феврале в очередной раз напомнил о себе "Уралвагонзавод" (УВЗ) - единственное российское предприятие, которое производит танки с нуля (остальные только ремонтируют и модернизируют подобную технику). Именно он производит Т-90 и "Армату", хотя в последнем случае слово "производит" можно использовать лишь условно из-за мизерного количества построенных машин.

Видимо, из-за провала "Арматы" россияне и достали с полки свой "Терминатор", который в свое время позиционировали в качестве вундерваффе.

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Как заявили в УВЗ, машина может сменить имя на "более привычное для российского слуха". В марте "Ростех", в состав которого входит "Уралвагонзавод", представил сразу три возможных названия:

- "Добрыня";

- "СТИМ" или "С-ТИМ" (Союз танка и машины);

- "Пересвет" (рус. - "Пересвет").

Некоторые обратили внимание на то, что вариант "СТИМ" созвучен с названием известного американского сервиса Steam, занимающегося цифровой дистрибуцией компьютерных игр. Еще более странным выглядит вариант "Пересвет". Дело в том, что именно такое название имеет новый лазерный комплекс, которым так активно все последние годы хвастались россияне.

Впрочем, "плохое" имя (новое или старое) - лишь вершина айсберга проблем, связанных с БМПТ.

Разработка "Терминатора" на основе морально устаревшей "противопартизанской" концепции 80-х началась более 20 лет назад. Планировалось создать боевую машину с бронированием танка, которая могла бы уничтожать пехоту при сопровождении танковых подразделений.

То есть, несмотря на похожее название, БМПТ - это совсем не БМП. "Терминатор" не имеет десантного отделения и может выполнять на поле боя функции, которые традиционно выполняют ОБТ (основные боевые танки).

Главным же отличием "Терминатора" от ОБТ стало то, что основой его вооружения выступает не пушка калибра 125 мм (советские образцы) или калибра 120 мм (образцы НАТО), а автоматические 30-мм пушки.

В целом вооружение "Терминатора" включает в себя:

- Две 30-мм пушки 2А42;

- Один 7,62-мм пулемет ПКТМ;

- Четыре противотанковые ракеты "Атака";

- Два гранатомета АГС-17.

На первый взгляд, это довольно угрожающий арсенал, однако на самом деле он не дает почти никакого преимущества перед вооружением "обычных" танков.

Ведь осколочно-фугасные пушки калибра 125 мм имеют гораздо большее фугасное действие, чем 30-миллиметровые, тогда как противотанковые ракеты "Атака" морально устарели.

Стоит также добавить, что вооружение "Терминатора" установлено на очень уязвимом боевом модуле, элементы которого можно вывести из строя даже пулеметным огнем, не говоря уже о FPV-дронах. Проще говоря, попадание чего угодно по боевому модулю делает "Терминатор" небоеспособным.

Примерно год назад РФ несколько усилила защиту БМПТ. Речь идет о "мангале", который проще похожей защитной конструкции для танков и не имеет динамической защиты. По бокам конструкции можно было заметить цепи, которые, в теории, должны дать большую защиту от FPV-дронов. Если говорить о лобовой проекции, то здесь ничего не изменилось, однако в данном случае защита машины и так вполне приемлема. По мнению специалистов, корпус "Терминатора" обеспечивает защиту на уровне танка Т-90А, что можно считать неплохим результатом по меркам российской бронетехники.

Неприметные боевые качества в сумме с небольшим количеством построенных машин привели к тому, что мы видели лишь единичные случаи применения "Терминаторов" во время российско-украинской войны. Но даже несмотря на мизерное количество машин были зафиксированы случаи их уничтожения. Например, в феврале 2023 года ВСУ уничтожили артиллерийским огнем один "Терминатор" под Кременной.

Не меньшим провалом закончились попытки россиян вывести машину на международный рынок.

Разве не единственным известным партнером РФ стал Казахстан - казахи закупили "целых" 10 "Терминаторов" (хотя нельзя исключать, что впоследствии их количество возросло).

В 2010-х Россия создала ориентированный на экспорт "Терминатор-2" (БМПТ-72), выполненный на базе танка Т-72. От первой модели его можно отличить по двум бронированным кожухам, установленным по обеим сторонам боевого модуля. Главным же отличием стало сокращение экипажа машины до трех человек вместо пяти.

В теперь уже далеком 2017-м алжирский ресурс Menadefense писал, что Алжир якобы приобрел более 300 боевых машин "Терминатор-2". Трудно сказать, соответствует ли это действительности. На фотографиях, которые есть в сети, можно видеть лишь несколько алжирских "Терминаторов". Причем на одном из снимков заметны образцы, которые очень похожи на первую версию боевой машины.

Одной из причин краха экспортных амбиций стало то, что машина плохо унифицирована с привычными танками или БМП, представляя собой принципиально другой тип бронетехники. Который почти никто никогда не использовал - а значит, и опыта работы с такой техникой у партнеров РФ нет.

За несколько лет до начала полномасштабной войны в РФ заговорили о "Терминаторе-3", который хотели построить на базе платформы "Армата" и вооружить мощной 57-миллиметровой пушкой. Но, очевидно, это уже давно не актуально. В новых экономических реалиях наладить серийное производство техники на базе крайне сложной и дорогой платформы практически невозможно.

Поэтому сейчас россияне делают ставку на производство и модернизацию хорошо знакомой советской бронетехники.

Пожалуй, наиболее интересным во всей этой истории является то, что свой собственный "Терминатор" могла получить... Украина. И речь не о трофейном образце.

Еще десять лет назад была представлена украинская опытная боевая машина поддержки танков на шасси Т-64Б, которая получила название "Азовец". Она имела массу около 41 тонны. Вооружение состояло из двух 23-мм авиационных пушек ГШ-23, которые размещались в двух боевых модулях. Машину построили в единственном экземпляре - россияне нашли и откопали ее в прошлом году. Оптика и вооружение у "Азовца" отсутствовали. Так закончилась история не только украинской БМПТ, но и пожалуй всего класса боевых машин поддержки танков.

В последнее время ко всем вышеупомянутым проблемам (в первую очередь, отсутствия преимуществ перед обычными танками) добавилась еще одна. Речь о радикальном удешевлении производства и, как следствие, увеличении количества противотанковых средств. В первую очередь - FPV-дронов.

Как показал опыт боевых действий в Украине, даже современные танки часто выводятся из строя еще до выхода на рубеж применения своего вооружения.

Это актуализирует вопрос о месте тяжело бронированных машин в новых условиях войны.

Ни танки, ни БМПТ пока не могут дать на него ответ. Возможным выходом может стать оснащение бронетехники комплексами активной защиты (КАЗ), похожими на израильский Trophy или Iron Fist.

Пока ни Украина, ни РФ не имеют практических достижений в этом направлении, хотя недавно россияне показали Т-90М с комплексом "Арена-М". Тратить время на интеграцию КАЗ в "Терминатор", очевидно, не стали. И с учетом всего вышесказанного - это правильное решение.

Илья Ведмеденко