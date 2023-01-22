Бундесвер может передать Украине танки модели Leopard 2A5.

В распоряжении Германии 212 исправных танков Leopard 2 различных модификаций. Из этого количества Германия, возможно, передаст Украине 19 танков Leopard 2A5, которые используются только для учений.

Немецкое издание Der Spiegel получило из собственных источников перечень всех имеющихся в Германии моделей танков Leopard 2. Он был составлен еще в начале лета 2022 года.

Отмечается, что всего Бундесвер имеет 312 танков Leopard 2. Из них 99 танков в мае прошлого года находились в ремонте, а один – был списан.

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"В списке на вкладке "Инвентарь войск" есть 212 моделей Leopard 2. Среди них различные модели 2А5, 2А6, 2А7 и 2А7V, что является самой современной версией. По состоянию на 22 мая в армии было 53 единицы Leopard 2A7V", – пишет издание.

Источники журналистов сообщили, что этот перечень также содержит информацию о том, какие модели танков подходят для доставки в Украину. Издание предполагает, что Бундесвер может передать 19 танков Leopard 2A5.

Сейчас эти танки используются для имитации вражеских сил в центре боевой подготовки армии. По словам военных, они могут обойтись без моделей 2А5, поскольку они используются только на учениях.

Предоставление Украине танков Leopard 2

Во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-8") 20 января западные союзники не смогли единогласно принять решение о передаче Киеву танков Leopard 2. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что у антироссийской коалиции нет единодушного мнения.

В Бундестаге разочарованы тем, что во время "Рамштайна" политики не приняли решение о передаче Украине танков Leopard 2. Председатель оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман подчеркнула, что Берлин должен по меньшей мере позволить другим странам передавать немецкие танки Украине.

При этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские танкисты начнут обучение на немецких танках Leopard 2, хотя объявлений об их предоставлении еще не было.

В то же время представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщил, что танки Leopard будут в Украине, но публичная подача этого решения все еще дискутируется.

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