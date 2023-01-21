В разведке заявили, что консенсус по передаче тяжелой техники Украине уже сформирован.

Танки Leopard будут в Украине, но публичная подача этого решения все еще дискутируется.

Об этом заявил представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телеканала "Эспрессо". Он отметил, что есть прорыв относительно предоставления Украине военной помощи.

"За последний год свободный мир прошел тектонические шаги и изменения в понимании ситуации в Украине, восприятия России и готовности помогать Украине. Все, что мы видим по помощи в отношении средств противовоздушной, противоракетной обороны и бронетехники - это уже прорыв", - подчеркнул Юсов.

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По его словам, хотя в отношении танков мы еще не увидели окончательного объявления публичного решения, но консенсус уже сформирован.

"Общая позиция партнеров относительно необходимости победы Украины уже сформирована, а для этого точно нужны танки, в том числе танки Leopard 2", - пояснил Юсов.

Передача Украине танков Leopard

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские танкисты начнут обучение на немецких танках Leopard 2, хотя объявлений об их предоставлении еще не было.

19 января в Бундестаге не поддержали голосование за поставку танков Leopard в Украину, поэтому вопрос передали в Комитет по иностранным делам. Польша планирует передать танки, даже если не будет разрешения от Германии, но спикер Бундестага заявил, что они не возражают против поставок.

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