Украинским военным передали два восстановленных танка "Булат" (фото)

Обновленную технику передали на нужды Минобороны.

Харьковский завод имени Малышева передал заказчику партию из двух отремонтированных и модернизированных танков БМ "Булат".

Об этом сообщила пресс-служба Укроборонпрома.

Таким образом, подчеркивают в концерне, было выполнено 50% государственного контракта.

"Мы не только провели заводской ремонт машин по техническому состоянию, но и установили современное оборудование с улучшенными характеристиками. Благодаря новой радиостанции и современным средствам навигации наши военные смогут удобнее и оперативнее осуществлять координацию действий и связь между экипажем и командованием. Современные приборы прицеливания и наблюдения позволят лучше контролировать ситуацию, в частности, в ночное время суток", – сообщил рассказал гендиректор завода Василий Крилас.

Как отмечается, восстановленные "Булат" успешно прошли все необходимые полигонные испытания. В частности, боевые машины преодолели расстояние в 100 километров, продемонстрировав отличную работу во время движения, показали достойные результаты стрельб и других полигонных тестирований. После приемо-сдаточных испытаний обновленную технику передали Министерству обороны Украины.

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Справка. БМ "Булат" – основной боевой танк, который используется в танковых войсках ВСУ. Эта боевая машина – глубокая модернизация танка Т-64Б. В течение последних четырех лет на ГП "Завод имени В.А. Малышева" отремонтировали после повреждений в зоне ведения боевых действий на востоке государства и передали украинской армии более полусотни БМ "Булат". Специалисты "ЗИМ" не только отремонтировали военную технику, но и осуществили модернизацию с улучшением тактико-технических характеристик машины. В частности, на них установили новые современные средства связи и навигации, а также приборы прицеливания и ночного видения.

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