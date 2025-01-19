'Стальной гроб': российский Т-80 стал провалом на фронте, - экс-консультант Пентагона

Российский основной боевой танк Т-80, разработанный на базе Т-64Б, подвергся значительной критике во время войны в Украине из-за многочисленных конструктивных недостатков. Его уязвимость на поле боя стала причиной появления прозвища "стальной гроб", пишет бывший консультант Пентагона, военный эксперт Рубен Джонсон в анализе для 19FortyFive.
Главные недостатки:
- высокое потребление топлива газотурбинным двигателем;
- сложное обслуживание;
- низкая живучесть перед современным оружием.
Россия потеряла более 700 единиц Т-80, что демонстрирует слабость этой модели.
Украина усовершенствовала Т-80 за счет дизельных двигателей, модульной брони и реактивной защиты, сделав их более эффективными и дешевыми в эксплуатации. Украинский Т-80 стал успешной экспортной моделью, в частности, более 300 единиц были проданы в Пакистан.
Танк Т-80 на поле боя: проблемы российской версии
Российский Т-80 рассматривается как одна из наименее эффективных моделей танков в современных конфликтах. Несмотря на положительные оценки российских экипажей, международные аналитики отмечают многочисленные недостатки.
- Газотурбинный двигатель: как и у американского M1 Abrams, двигатель создает высокую мощность. Однако российский GTD-1250 отмечается чрезмерным расходом топлива. Это заставило разработчиков Т-90 перейти на турбодизельную установку.
- Высокие требования к обслуживанию: газотурбинный двигатель создает дополнительную нагрузку на техническое обслуживание, что затрудняет его эксплуатацию в условиях боевых действий.
- Устаревшая конструкция: несмотря на обозначение, указывающее на 1980-е годы, платформа танка разработана в 1970-х и значительно отстает от современных аналогов.
Россия была вынуждена перезапустить производство Т-80 и его двигателей на заводах "Омскктрансмаш" и в Калуге, что создало дополнительное давление на экономику.
Украинский подход к Т-80
Украина после распада СССР сохранила производство Т-80, но существенно модернизировала их:
- дизельный двигатель: турбодизель 6ТФ уменьшил расход топлива и повысил надежность.
- модульная броня: усовершенствованная система защиты обеспечивает более высокую живучесть.
- динамическая защита: новые отсеки для динамической брони значительно улучшают защищенность.
Украинские Т-80 показали высокую эффективность и меньшие потери - менее 100 единиц было уничтожено во время войны. Украинские танки Т-80УД достигли успеха на международном рынке. 300 единиц продано Пакистану. Кроме того, Россия передала 43 единицы Т-80У Южной Корее в счет погашения долгов СССР.
Эти танки оставались основой южнокорейских бронетанковых войск до внедрения более современных моделей в 2014 году.
Производство танков в России
Россия не производит новые танки, кроме Т-90М "Прорыв", все остальные танки модернизируются из советских наработок, отметил в интервью УНИАН военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков.
При этом эксперт насторожил заявлением о том, что РФ идет на увеличение производства военной продукции - модернизация, ремонты и т.д.