'Стальной гроб': российский Т-80 стал провалом на фронте, - экс-консультант Пентагона

Несмотря на положительные оценки российских экипажей, международные аналитики отмечают многочисленные недостатки.

Российский основной боевой танк Т-80, разработанный на базе Т-64Б, подвергся значительной критике во время войны в Украине из-за многочисленных конструктивных недостатков. Его уязвимость на поле боя стала причиной появления прозвища "стальной гроб", пишет бывший консультант Пентагона, военный эксперт Рубен Джонсон в анализе для 19FortyFive.

Главные недостатки:

высокое потребление топлива газотурбинным двигателем;

сложное обслуживание;

низкая живучесть перед современным оружием.

Россия потеряла более 700 единиц Т-80, что демонстрирует слабость этой модели.

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Украина усовершенствовала Т-80 за счет дизельных двигателей, модульной брони и реактивной защиты, сделав их более эффективными и дешевыми в эксплуатации. Украинский Т-80 стал успешной экспортной моделью, в частности, более 300 единиц были проданы в Пакистан.

Танк Т-80 на поле боя: проблемы российской версии

Российский Т-80 рассматривается как одна из наименее эффективных моделей танков в современных конфликтах. Несмотря на положительные оценки российских экипажей, международные аналитики отмечают многочисленные недостатки.

Газотурбинный двигатель: как и у американского M1 Abrams, двигатель создает высокую мощность. Однако российский GTD-1250 отмечается чрезмерным расходом топлива. Это заставило разработчиков Т-90 перейти на турбодизельную установку.

как и у американского M1 Abrams, двигатель создает высокую мощность. Однако российский GTD-1250 отмечается чрезмерным расходом топлива. Это заставило разработчиков Т-90 перейти на турбодизельную установку. Высокие требования к обслуживанию : газотурбинный двигатель создает дополнительную нагрузку на техническое обслуживание, что затрудняет его эксплуатацию в условиях боевых действий.

: газотурбинный двигатель создает дополнительную нагрузку на техническое обслуживание, что затрудняет его эксплуатацию в условиях боевых действий. Устаревшая конструкция: несмотря на обозначение, указывающее на 1980-е годы, платформа танка разработана в 1970-х и значительно отстает от современных аналогов.

Россия была вынуждена перезапустить производство Т-80 и его двигателей на заводах "Омскктрансмаш" и в Калуге, что создало дополнительное давление на экономику.

Украинский подход к Т-80

Украина после распада СССР сохранила производство Т-80, но существенно модернизировала их:

- дизельный двигатель: турбодизель 6ТФ уменьшил расход топлива и повысил надежность.

- модульная броня: усовершенствованная система защиты обеспечивает более высокую живучесть.

- динамическая защита: новые отсеки для динамической брони значительно улучшают защищенность.

Украинские Т-80 показали высокую эффективность и меньшие потери - менее 100 единиц было уничтожено во время войны. Украинские танки Т-80УД достигли успеха на международном рынке. 300 единиц продано Пакистану. Кроме того, Россия передала 43 единицы Т-80У Южной Корее в счет погашения долгов СССР.

Эти танки оставались основой южнокорейских бронетанковых войск до внедрения более современных моделей в 2014 году.

Производство танков в России

Россия не производит новые танки, кроме Т-90М "Прорыв", все остальные танки модернизируются из советских наработок, отметил в интервью УНИАН военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков.

При этом эксперт насторожил заявлением о том, что РФ идет на увеличение производства военной продукции - модернизация, ремонты и т.д.

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