Самолет Checkmate, по словам авиационного эксперта, является машиной для бедных воинственных стран с упрощенными характеристиками.

В России готовятся производить истребители нового поколения Су-75 Checkmate. Авиационный эксперт Валерий Романенко заявил, что этот проект – очередная афера Кремля и своеобразный подход к выкачке денег.

"Нет ни самого самолета Checkmate, ни даже двигателя к нему, но он по всем показателям уже превосходит американские истребители пятого поколения. Еще не налажено серийное производство российского истребителя для их вооруженных сил Су-57", – подчеркнул он в эфире телеканала FREEДОМ.

Эксперт отметил, что ряд стран – например, Индия – отказываются от истребителей Су-57. Они являются "базовыми машинами", которые строятся для РФ.

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"Индия отказалась с такой оговоркой, что этот самолет не соответствует требованиям, предъявляемым к истребителям пятого поколения и по невидимости, и по бортовому оборудованию, по возможностям бортовой электроники", – добавил Романенко.

В то же время самолет Checkmate, по словам авиационного эксперта, является машиной для бедных воинственных стран с упрощенными характеристиками. При этом он отметил, что Россия пока их и не производит. В условиях санкций не известно, когда это производство начнется, ввиду того, что авиационная промышленность РФ "и без того дает сбои".

"Даже серийных самолетов по сравнению с прошлым годом Россия выпустила меньше примерно на 30%. И Россия собирается выпускать еще этот истребитель, который, возможно, до конца 2025 года совершит полет, а в 2026 году начнется серийный выпуск... Даже последние любители "русского мира" понимают, чем это пахнет", – резюмировал Романенко.

Производство вооружения в России

В РФ процветает строительство завода иранских БПЛА. Спутники зафиксировали, что этот проект Москва реализует в экономической зоне "Алабуга", Татарстан. Аналитики считают, что изготовленные там дроны РФ использует для атак на объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Кроме того, в России заявили, что представят "новейшее" вооружение на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023. В частности, там планируют показать Ил-76МД-90А(Е), оружие для истребителей пятого поколения, среди которого авиационные управляемые ракеты класса "воздух-воздух" РВВ-МД2 и РВВ-БД, крылатую ракету Х-69 и вертолет Ка-52.

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