По словам эксперта, Китай купил эти истребители, чтобы изучить российские технологии и применить их для своих самолетов.

Китай купил у России 24 истребителя Су-35, что вызвало предположение о возможном намерении Пекина использовать передовые российские технологии для разработки собственных самолетов. Подобная ситуация уже имела место с J-11, созданным на основе Су-27, пишет в статье для 19FortyFive экс-сотрудник Пентагона, эксперт по вооружениям Крис Осборн.

Су-35 является модернизированной версией Су-27, имеющей усовершенствования, предназначенные для конкуренции с истребителями пятого поколения, хотя сам остается самолетом четвертого поколения "плюс". Он может достигать скорости Маха 2,35 и имеет "суперкрейсерскую" способность, подобную F-22, что позволяет ему поддерживать сверхзвуковую скорость без использования форсажа.

Эти характеристики сделали Су-35 привлекательным для Китая, и не исключено, что приобретение могло иметь не только оборонный характер, но и технологические мотивы. Как отмечалось в эссе 2018 года в Diplomat, сделка на поставку 24 Су-35 стоимостью 2,5 миллиарда долларов была заключена в 2015 году.

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Истребители поставлялись Китаю поэтапно, и многие предполагали, что Пекин пытался получить доступ к технологиям Су-35 для применения в собственных авиационных проектах. Китай стал первым международным покупателем Су-35 в ноябре 2015 года.

Однако есть мнение, что основной целью Китая было не использование этих самолетов в собственных военно-воздушных силах, а доступ к передовым технологиям, что совпадает с его общей стратегией модернизации через адаптацию иностранных разработок.

Не всегда возможно просто скопировать полученные технологии, но Китай уже имеет опыт в этой сфере. Как отмечено в одном из эссе, "китайский истребитель J-11 4-го поколения появился вскоре после того, как Китай приобрел российский Су-27". Приобретение Су-35 может быть лишь очередным шагом в этом направлении.

Технологические аспекты Су-35, которые могли заинтересовать Китай

КНР традиционно адаптирует передовые иностранные разработки для собственных нужд. Например, ВВС PLA создали собственный двигатель WS-15 для J-20, постепенно отказываясь от российских двигателей. Учитывая это, логично предположить, что Китай был заинтересован в изучении авионики и других технологических решений Су-35.

Одной из возможных причин такого интереса может быть то, что хотя Су-35 не является полноценным стелс-самолетом, он имеет конструкционные особенности, которые уменьшают радиолокационную заметность. Фюзеляж самолета имеет более округлую форму по сравнению с другими истребителями 4-го поколения, что помогает снижать уровень отражения радиоволн.

Еще один важный фактор - модернизация, включающая усовершенствованное вооружение, датчики, авионику, а также средства радиоэлектронной борьбы. Как отмечалось в The Diplomat в 2019 году:

"Су-35 - это модернизированный двухмоторный многоцелевой истребитель четвертого поколения для повышения превосходства в воздухе, оснащенный двумя турбовентиляторными двигателями AL-117S и оснащенный соплами вектора тяги, что позволяет самолету достигать "сверхманевренности". Кроме того, самолет имеет "радиолокационную систему экспортного стандарта - радар с пассивным электронным сканированием Ирбис-Е, способный одновременно отслеживать до 30 целей и якобы способный поражать до восьми - средства электронной борьбы и связи, а также новый интегрированный приемник для спутниковой навигационной системы BeiDou, созданной в стране", - говорится в эссе.

Смог ли Китай извлечь выгоду из этих технологий? Время покажет.

Су-35 для Китая

Напомним, что Китай приобрел 24 истребителя Су-35 у России в 2015 году за 2,5 млрд долларов. Это модернизированный вариант Су-27 с улучшенной авионикой, маневренностью и возможностью "суперкрейсерского" полета. Су-35 не является стелс-самолетом, но имеет конструктивные особенности, уменьшающие радиолокационную заметность.

Есть предположение, что Пекин использовал эти самолеты не столько для эксплуатации, сколько для изучения и интеграции их технологий в собственные разработки.

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