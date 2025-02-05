В прошлом году Иран потерял все свои наземные системы ПВО С-300, ранее проданные россиянами.

Иран может наконец получить передовые российские истребители Су-35, поставки которых он добивался годами. Однако аналитики скептически настроены относительно того, что несколько десятков машин компенсируют ущерб, который в течение прошлого года Израиль нанес противовоздушной обороне Ирана. Об этом пишет Business Insider.

Автор публикации признает, что стареющие военно-воздушные силы Ирана давно нуждались в новых самолетах, а Су-35 действительно имеет значительные возможности для охраны воздушного пространства Ирана. Но то, что дадут россияне, это "слишком мало, слишком поздно", считает старший преподаватель истории и политологии в Университете Клемсона (США) Араш Азизи.

"Это не очень поможет заполнить пробелы, которые Иран будет иметь против таких противников, как Израиль. Это будет капля в море", - убежден он.

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О каком именно количестве самолетов договорились Иран и Россия, до сих пор остается вопросом. Называются цифры от 24 до 50 единиц. По мнению эксперта по Ближнему Востоку Фредди Куэйри, эти самолеты в таком количестве не могут стать полноценной заменой для наземных зенитно-ракетных комплексов, таких как советский С-300. В прошлом году Иран потерял их все в очередной волне противостояния с Израилем.

"Хотя современные истребители могут сдерживать вражеские операции и укреплять возможности перехвата, они работают наиболее эффективно в сочетании с надежной обороной "земля-воздух". Поэтому замена утраченных систем С-300 остается решающей для любой комплексной и многоуровневой стратегии противовоздушной обороны Ирана", - сказал Хуэйри.

Впрочем, хоть Су-35 и уступает израильским малозаметным самолетам F-35I американского производства, он все же станет проблемой для израильтян, говорят эксперты. 26 октября, когда израильская авиация уничтожила остатки иранской ПВО, несколько самолетов, вероятно, залетали в воздушное пространство Ирана. Теперь они будут избегать этого, говорят эксперты.

Но не исключено, что израильтяне нанесут новый решительный удар, чтобы уничтожить или хотя бы помешать иранцам эффективно использовать новые российские самолеты.

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